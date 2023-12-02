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影／妙齡女與友旅店開毒趴 遇警擴檢謊報母親身分慘了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

袁姓女子與友人謝男昨天深夜在新北市三重區某間旅館內吸毒，不巧碰上三重警方擴大臨檢，袁女謊報母親身分被警識破並查獲毒品，一併帶回兩人偵辦，警詢後依法究辦。三重警分局表示，警方連續兩天晚上執行擴大臨檢勤務，共查獲4件刑案，將持續不定時臨檢，以淨化選前治安。

據了解，袁姓女子（25歲）與謝姓男子（26歲）是朋友關係，兩人有多項前科。昨天深夜兩人攜帶毒品K他命及毒咖啡包，入住新北市三重區成功路一家旅館吸毒，約莫深夜11時15分左右三重警方到場臨檢，在門外就聞到濃濃K味。

警按鈴兩人卻遲遲沒有應聲開門，直到警方不斷敲門按鈴數分鐘後，袁女才載著口罩開門。果然門才一開一股刺鼻K味就從房內衝出，警不動聲色盤查袁女急謝男身分，袁女謊報母親身分證字號，員警一看明顯與她年紀不符，要求袁女拿下口罩，袁女這才改口說是不小心報錯了。

警徵得兩人同意入內查看，於桌上看到白色粉末，兩人自知無法辯解當場坦承吸毒，謝男則交出身上重1公克的K他命2包、毛重12.1公克毒咖啡包5包，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌法辦。

三重警分局表示，為淨化選前治安，三重警方從昨天到今天連續兩天，針對轄內13處黑幫活動營生處所、青少年易聚集地點、KTV及旅館等易滋事場所，調派上百名警力實施威力掃蕩臨檢勤務。

共查獲1件公共危險、1件失聯移工1人、1件毒品2人、1件詐欺通緝案。警方持續不定期規劃實施臨檢，並針對轄內旅宿加強巡查。呼籲旅宿業者如發現住客有可疑情事，應即時通報相關機關處理，一同守護淨化選前治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市三重警方昨天深夜出動上百名警力，同步在新北市三重區13處治安熱點執行擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天深夜出動上百名警力，同步在新北市三重區13處治安熱點執行擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜袁女與謝男在新北市三重區一間旅館吸毒，警方擴檢當場查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜袁女與謝男在新北市三重區一間旅館吸毒，警方擴檢當場查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜袁女與謝男在新北市三重區一間旅館吸毒，警方擴檢當場查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜袁女與謝男在新北市三重區一間旅館吸毒，警方擴檢當場查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天深夜出動上百名警力，同步在新北市三重區13處治安熱點執行擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天深夜出動上百名警力，同步在新北市三重區13處治安熱點執行擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜袁女與謝男在新北市三重區一間旅館吸毒，警方擴檢當場查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜袁女與謝男在新北市三重區一間旅館吸毒，警方擴檢當場查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天深夜出動上百名警力，同步在新北市三重區13處治安熱點執行擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天深夜出動上百名警力，同步在新北市三重區13處治安熱點執行擴大臨檢勤務。記者曾伯愷／翻攝

臨檢 毒品 吸毒

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