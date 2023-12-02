昨晚僅15度男遇路檢卻滿身大汗 積木盒藏毒咖啡被搜出

台南市警二分局昨晚執行擴大臨檢、取締酒後駕車等專案勤務，晚間11時在中西區民生路二段路檢點，攔下41歲陳姓男子轎車，因車內飄出陣陣毒品異味，隨後員警發現車內放有許多兒童積木盒，一打開竟藏放有毒咖啡包17包、重51.21公克，依涉依毒品危害防制條例將他送辦。

陳男為警攔下盤檢時，雖天冷夜間溫度僅15度，他卻滿頭大汗且神情緊張，員警詢問車內散發出毒品異味時，先在轎車腳踏板發現有吸食毒品K盤。經他配合檢視，員警又在其車內發現多兒童玩用積木盒。

陳男自稱，積木是買給兒子玩的，然而，員警一打開後，發現裡頭藏放一批毒咖啡包，將他帶回調查，經毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品陽性反應。警方詢問後，依涉毒品危害防制條例送辦，並追查毒品來源。

同時，昨晚專案勤務，共計查獲毒品案件4件9人、取締酒後駕車涉犯公共危險2件2人、場所負責人違反菸害防制法1件2人。警方也呼籲民眾切勿因天冷而飲酒或食用含有酒精類食品後僥倖駕車，相關勤務將持續進行。

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