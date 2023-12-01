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嘉義男不滿兄嘮叨持刀砍傷 檢方聲押獲准

中央社／ 嘉義市1日電

嘉義市洪姓兄弟同在某海產店工作，昨天晚間領有身心障礙手冊的洪弟疑不滿兄長嘮叨，竟持刀砍人，導致兄長受重傷，警方逮捕洪弟，檢方以有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准。

嘉義地檢署表示，31歲洪男涉犯有期徒刑5年以上重罪，有逃亡之虞，向嘉義地院聲請羈押。法院認為，洪男涉犯殺人未遂罪罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施殺人、傷害之虞，審酌持刀砍傷的危險性等，認有羈押必要，無禁止接見通信。

嘉義市第一警分局今天表示，昨天晚間7時29分接獲民眾報案，西區某海產店內發生砍人事件，北鎮派出所員警趕到現場，立即封鎖現場，通知鑑識人員採證，及查扣作案用的菜刀，並逮捕砍人的洪姓男子。

警方協助頸部受傷的洪姓兄長就醫，經治療後，生命跡象穩定，目前在加護病房觀察中。

警方調查，洪姓兄弟為同父異母關係，2人相差37歲，洪弟領有身心障礙手冊，兄弟同住，且都在海產店工作。洪姓兄長平時會嘮叨洪男，昨天晚間又嘮叨幾句，洪男突然情緒失控才行凶。

嘉義 兄弟

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