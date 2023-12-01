租山區透天厝製毒 警破獲23公斤安非他命

留姓男子等2人刻意租賃高雄市杉林區透天厝當製毒工廠，刑事局掌握情資前往逮人，搜出約新台幣3450萬元的23公斤安非他命等物，留男逃竄時不慎摔斷腳被逮。警詢後把2人送辦。

刑事局今天下午召開記者會，偵三大隊大隊長張文源表示，去年底接獲線報有製毒集團藏匿在高雄市山區，經查以留男等2人涉重嫌，組專案小組跟監埋伏調查。

警方查出，有毒品等前科的48歲留男，平時混跡高雄，去年底因案被關，出獄後重操舊業，透過管道購買到感冒藥及相關提煉藥物器材，並選在高雄市杉林區附近的透天厝準備當製毒工廠。

留男找來47歲易姓男子當助手，並以每月新台幣5000元承租高雄市杉林區靠近山坡地獨棟透天厝，經查，留男擔心製毒時會飄出臭味及要處理廢水，才會刻意選此透天厝當製毒工廠，且製毒器材都放置在1樓，平時不會居住此處。

警方表示，留男透過管道取得感冒藥後，從中萃取麻黃素，並以傳統方式進行製毒，經布線埋伏跟監多月後，今年7月間見時機成熟，前往搜索，留男等2人見大批幹員上門，落荒而逃，期間留男還因此摔斷腿。

警方在透天厝1樓搜出大批製毒工具及23公斤安非他命和96公斤半成品，初步估算，23公斤安非他命若順利售出，黑市價格約3450萬元，所幸在留男對外兜售前就破獲。

警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌把留男等2人移送橋頭地檢署偵辦。刑事局將持續清查此製毒集團接觸對象等情資。