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基隆酒吧口角釀5人鬥毆 球棒猛攻1男頭破血流

中央社／ 基隆1日電

楊姓男子日前在基隆市某酒吧飲酒時，和隔壁桌林姓男子發生口角，2派人馬在酒吧外大打出手，楊男持球棒攻擊林男，造成林男頭破血流送醫，警方詢後將5人移送法辦。

基隆市南榮路某酒吧外11月24日凌晨4時許發生打架衝突，警方獲報立即出動10名快打警力到場，經瞭解，27歲楊男、29歲柯男和29歲黃男在這間酒吧飲酒時，與隔壁桌30歲林男和35歲林男發生口角。

未料，雙方離去時在酒吧外從口角演變成肢體衝突，雙方原先以徒手互毆，楊男返回車上拿出球棒、辣椒水攻擊30歲林男，林男被打到頭破血流，所幸送醫縫合後沒有生命危險，警方另在楊男和黃男身上，查獲毒品愷他命各0.52公克和0.44公克。

警方今天表示，雖雙方互不提出告訴，但警方認為此案涉犯刑法聚眾鬥毆罪嫌明確，將現場人員強勢帶回警局偵辦，詢後依聚眾鬥毆罪嫌，將楊男等共5人移送基隆地檢署偵辦，楊男和黃男另依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

基隆市警察局第1分局指出，警方於晚間10時至隔天清晨6時都有編排快打警力幹部帶班線上警網，除應處轄內突發治安事件外，並加強相關場所臨檢，以防鬥毆事件發生，遇案也會即時壓制暴力全力查辦，以維護社會治安。

基隆 鬥毆 毒品

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