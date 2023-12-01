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討賭債1300萬中槍 雄警漏夜追緝4男到案 扯出籃賽地下賭盤糾紛

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄彌陀昨晚7時許傳出槍擊案，案發6小時內，岡山分局員警迅速在岡山、茄萣逮捕26歲林姓男子等4男，起獲2把槍械、3顆子彈，經中彈傷者薛姓男子指出，他從台北來向林男討賭債1300萬，卻反遭林男一行人3車圍剿持槍攻擊，全案依傷害、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

岡山分局指出，這起槍擊案發生在彌陀區光和路一帶，警方趕到第一現場，僅見左大腿中彈哀號的薛姓男子與其3名友人，經了解，薛男一車四人昨晚甫自台北南下高雄，來找林男要回欠款。

警方進一步調查，林男因簽籃球賽地下賭盤輸光1300萬，薛男等4人接受指示，昨晚甫下高雄要向林男討回這筆債務，沒想到，債還沒討成，反被林等4人3車圍剿，薛人還沒下車，先討來一顆子彈，左大腿中槍傷，經救護員送醫救治，已無大礙。

事後，警方調閱路口監視器，循線擴大在岡山、茄萣等區，一一發現26歲蔡姓男子、24歲張姓男子及31歲林姓男子以及26歲林男等4人行蹤，凌晨3時許將4人緝捕歸案，並起獲槍械2支及3顆子彈，警方強調，除釐清林男的債務問題，針對槍枝來源，將同步溯源查辦。

警方起獲兩把槍枝及3顆子彈。記者古和純／翻攝
警方起獲兩把槍枝及3顆子彈。記者古和純／翻攝
警方循線逮捕彌陀區開槍嫌犯。記者古和純／翻攝
警方循線逮捕彌陀區開槍嫌犯。記者古和純／翻攝

岡山 槍擊 債務

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