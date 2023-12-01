4煞找上門！高雄暗夜傳槍響 18歲男左大腿中彈倒地哀嚎

高雄彌陀區光和路一帶昨晚7時許發生槍擊案，但警方獲報趕抵現場時，只見3名友人陪同左大腿受槍傷的18歲薛姓男子，警方後續在現場找出2顆彈殼及1顆彈頭，經初步了解，疑似薛男與人有債務糾紛，引來蔡姓等4名歹徒開3輛車圍剿教訓，薛男送醫後並無大礙，警正深入調查中。

這起槍擊案發生不到6小時，岡山分局員警於茄萣區等地，循線逮捕26歲蔡姓男子、26歲林姓男子、24歲張姓男子及31歲林姓男子等4人，並帶回警局釐清案情。

「疑似債務糾紛引起。」高雄市警局岡山分局長陳柏彰說明，薛男因欠債引來蔡男等4人開槍教訓；至於，薛男為何欠債，債務金額多大引來蔡男等4人持槍找上門，警方並未詳細說明。