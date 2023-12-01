聽新聞
test
0:00 / 0:00
4煞找上門！高雄暗夜傳槍響 18歲男左大腿中彈倒地哀嚎
高雄彌陀區光和路一帶昨晚7時許發生槍擊案，但警方獲報趕抵現場時，只見3名友人陪同左大腿受槍傷的18歲薛姓男子，警方後續在現場找出2顆彈殼及1顆彈頭，經初步了解，疑似薛男與人有債務糾紛，引來蔡姓等4名歹徒開3輛車圍剿教訓，薛男送醫後並無大礙，警正深入調查中。
這起槍擊案發生不到6小時，岡山分局員警於茄萣區等地，循線逮捕26歲蔡姓男子、26歲林姓男子、24歲張姓男子及31歲林姓男子等4人，並帶回警局釐清案情。
「疑似債務糾紛引起。」高雄市警局岡山分局長陳柏彰說明，薛男因欠債引來蔡男等4人開槍教訓；至於，薛男為何欠債，債務金額多大引來蔡男等4人持槍找上門，警方並未詳細說明。
警方在5名涉有重嫌的男子身上起獲2把手槍；陳柏彰嚴正強調，不容許社會暴力危害民眾生活秩序，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言