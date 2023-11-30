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討錢不成猛砍阿姨致死…染毒外甥涉恐嚇、殺人 法院羈押獲准

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

朱姓外甥因染毒、縱火燒家被逐出家門，11月29日赴其76歲譚姓阿姨住處社區堵人，疑因要求5、6萬元現金遭拒，涉掏出水果包猛刺譚婦三刀致死，每刀命中要害，遭依殺人罪嫌送辦。士林地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押，士林地方法院今深夜裁定准押。

士院指出，朱男涉犯殺人、恐嚇等罪嫌，嫌疑重大，其中涉殺人罪嫌為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，朱男自承目前居無定所，認有逃亡之虞，有反覆實施同一恐嚇犯罪之虞，有羈押原因；法官審酌朱男僅因向被害人索討金錢未果，光天化日在道路上持刀殺害被害人，嚴重危害社會治安，有羈押之必要，裁定羈押獲准。

檢警調查，今年11月29日上午10時許，朱男松山區某旅店外出，搭計程車到譚婦家社區主要道路旁的巷弄埋伏，見譚婦出門上前攔阻，朱男涉拿出暗藏水果刀，正面猛刺譚婦，社區鄰居聽聞爭吵聲報案。

目擊者指出，朱男行凶後立即被認出「又來惹事」眾人合力包圍朱男，喝令「不要走，等警察來！」朱男只能留在現場，坐路邊抽菸，嘴巴還碎念「對不起」

全案譚婦送醫後不治，朱男遭警方上銬帶回警局，第一時間朱供稱，缺錢花用才會找阿姨索討5、6萬元周轉，但阿姨不肯才會持刀刺她。

士檢檢察官今相驗，初步認定譚婦主要傷勢位在左下胸、右下側，並安排明日下午4點30分在新北市立殯儀館解剖。

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朱男遭依殺人罪送辦，今夜羈押獲准。記者李隆揆/攝影
朱男遭依殺人罪送辦，今夜羈押獲准。記者李隆揆/攝影

殺人 抽菸

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