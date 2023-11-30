染毒外甥討錢被拒、持刀刺死阿姨遭聲押 檢察官明解剖

37歲朱姓男子因染毒、縱火燒家被逐出家門，11月29日赴其76歲譚姓阿姨住處社區堵人，疑因要求5、6萬元現金遭拒，涉掏出水果包猛刺譚婦三刀致死，每刀命中要害，遭依殺人罪嫌送辦。士林地檢署檢察官今相驗，認主要傷勢在左下胸、右下側，遺體暫存明日將解剖釐清死因。檢察官稍早複訊朱男，認定其犯嫌重大等向法院聲請羈押。

據悉，朱男家境富裕，家族開科技公司，曾染上毒品，長期情緒不穩，去年更因縱火燒家被趕出家門、居無定所，其阿姨譚婦和其丈夫都是退休教師，兩家親戚住在內湖環山路某社區同棟民宅，譚婦曾數次私下掏錢幫助朱男。

檢警調查，今年11月29日上午10時許，朱男松山區某旅店外出，搭計程車到譚婦家社區主要道路旁的巷弄埋伏，見譚婦出門上前攔阻，朱男涉拿出暗藏水果刀，正面猛刺譚婦，社區鄰居聽聞爭吵聲報案。

目擊者指出，朱男行凶後立即被認出「又來惹事」眾人合力包圍朱男，喝令「不要走，等警察來！」朱男只能留在現場，坐路邊抽菸，嘴巴還碎念「對不起」

全案譚婦送醫後不治，朱男遭警方上銬帶回警局，第一時間朱供稱，缺錢花用才會找阿姨索討5、6萬元周轉，但阿姨不肯才會持刀刺她。

士檢檢察官今相驗，初步認定譚婦主要傷勢位在左下胸、右下側，並安排明日下午4點30分在新北市立殯儀館解剖，釐清死因。稍早檢察官開庭複訊朱男，認定他涉犯殺人重罪，向法院聲請羈押（不禁見）。

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