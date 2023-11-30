深夜騎車闖紅燈遭警攔查 台南女藏毒坐地耍賴被揪出

台南市警五分局今凌晨1時許在北區西門、北安路口發現有名女騎士闖紅燈，經員警攔查，36歲林姓女子以內急為由，蹲坐地上鬧稱要返家「方便」，眼尖員警見她大衣外套口袋藏有異物，經請線上女警到場協助，當場查獲安非他命，尿液檢驗也呈陽性反應，依法送辦。

警五分局公園派出所所長王瑞勳率警員廖學鴻今晨擔服巡邏勤務，巡經西門、北安路口，發現林女騎機車飛速闖紅燈，尾隨至長榮路五段攔停。她見員警走近，神情緊張，不斷稱內急欲催油門執意要離開，甚至一度蹲坐地上拒絕配合盤查。

眼尖員警見林女大衣外套口袋內藏有異物，所長立即調請線上女警到場協助，在她情緒漸漸平穩後，自行掏翻外套，員警在其右側口袋當場發現一包安非他命0.31克，將她帶返所內調查，尿液檢驗呈毒品陽性反應。警詢後，認她涉毒後騎乘機車，依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌送辦。