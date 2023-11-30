快訊

12月九大新制上路看過來！高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

在健身界小有名氣！網紅驚傳「心臟驟停」猝逝 享年30歲

中職／60人名單出爐！桃猿名單外有鄉長、郭嚴文戰力最猛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深夜騎車闖紅燈遭警攔查 台南女藏毒坐地耍賴被揪出

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局今凌晨1時許在北區西門、北安路口發現有名女騎士闖紅燈，經員警攔查，36歲林姓女子以內急為由，蹲坐地上鬧稱要返家「方便」，眼尖員警見她大衣外套口袋藏有異物，經請線上女警到場協助，當場查獲安非他命，尿液檢驗也呈陽性反應，依法送辦。

警五分局公園派出所所長王瑞勳率警員廖學鴻今晨擔服巡邏勤務，巡經西門、北安路口，發現林女騎機車飛速闖紅燈，尾隨至長榮路五段攔停。她見員警走近，神情緊張，不斷稱內急欲催油門執意要離開，甚至一度蹲坐地上拒絕配合盤查。

眼尖員警見林女大衣外套口袋內藏有異物，所長立即調請線上女警到場協助，在她情緒漸漸平穩後，自行掏翻外套，員警在其右側口袋當場發現一包安非他命0.31克，將她帶返所內調查，尿液檢驗呈毒品陽性反應。警詢後，認她涉毒後騎乘機車，依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

眼尖員警見林姓女子大衣外套口袋內藏有異物，調請女警到場協助，在她右側口袋當場發現一包安非他命。圖／讀者提供
眼尖員警見林姓女子大衣外套口袋內藏有異物，調請女警到場協助，在她右側口袋當場發現一包安非他命。圖／讀者提供
台南市警五分局員警今凌晨1時許在北區西門、北安路口發現有名女騎士闖紅燈，尾隨至長榮路五段攔停。圖／讀者提供
台南市警五分局員警今凌晨1時許在北區西門、北安路口發現有名女騎士闖紅燈，尾隨至長榮路五段攔停。圖／讀者提供

毒品 女警 異物

延伸閱讀

軍人汐止騎車撞死闖紅燈婦人判10月 法官：視線明顯可見

新北男遭盤查頻使障眼法 原來是口罩內藏了「這東西」

影／家具行被大火燒光...新北男偷東西想變賣當場被逮 車上還搜出毒品

不成癮還能識毒！桃警列毒品「仿真氣味」防範學生涉毒

相關新聞

深夜騎車闖紅燈遭警攔查 台南女藏毒坐地耍賴被揪出

台南市警五分局今凌晨1時許在北區西門、北安路口發現有名女騎士闖紅燈，經員警攔查，36歲林姓女子以內急為由，蹲坐地上鬧稱要...

泰國籍男子假借觀光運毒闖關 行李搜出市價上億海洛因

關務署台北關與航警局日前執行託運行李X光儀檢時，發現一件自泰國廊曼來台之行李X光顯像有異，於是航警局派員埋伏，待泰國籍旅...

泰籍男子訪台觀光兼運毒 行李搜出價值上億海洛因

航空警察局今天宣布破獲來台觀光兼運毒案，販毒集團吸收曾在台工作移工，以參加旅行團方式於托運行李夾藏價值新台幣上億元海洛因...

新北男遭盤查頻使障眼法 原來是口罩內藏了「這東西」

新北市保安大隊警方前天凌晨在土城區1間賣場前盤查違停車時，47歲林男從賣場走出見到警方擔心藏毒露餡，自作聰明將毒品藏在口...

影／騙了150萬元還不夠 台南警破獲車手集團4人裁押

台南市警四分局28日接獲銀行通報，有民眾誤信假投資欲提領250萬元，組成專案小組布線追查，過程中與詐騙集團多次周旋，在陳...

喵喵製毒工廠隱身桃園楊梅鄉間 3人分工合夥2年多

麥姓男子夥同劉姓、梁姓等3人涉嫌在桃園市楊梅區鄉間設製毒工廠，製造第三級毒品喵喵，檢警今年9月間執行搜索查緝，搗破製毒工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。