泰國籍男子假借觀光運毒闖關 行李搜出市價上億海洛因

關務署台北關與航警局日前執行託運行李X光儀檢時，發現一件自泰國廊曼來台之行李X光顯像有異，於是航警局派員埋伏，待泰國籍旅客J男提領行李通關時攔查，果然在行李箱內查獲以泰國布包夾藏之第一級毒品海洛因17包，共計13.589公斤，市價達上億元台幣。訊後，J嫌依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

航警局刑事警察大隊偵一隊隊長許耀澤表示，J嫌曾在去年來台擔任移工，因故提早離職返回泰國，卻遭運毒集團成員吸收，利用曾來台工作之便，要求J男參加4天3夜旅行團方式，在6月間協助運毒來台，並約定事成之後給予泰銖10萬元（約新台幣8萬8000元）當報酬。

許耀澤指出，販毒集團利用外籍人士，假借觀光運毒入境，以託運行李夾藏方式，利用泰國布包夾藏17包共13.589公斤的一級毒品海洛因，J嫌落網後不願配合調查，僅表示尚在等候下一步指示，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦並提起公訴，同時持續向上溯源追查。 泰國籍男子在行李箱夾藏一級毒品海洛因闖關，遭航警逮捕。圖／航警局提供

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