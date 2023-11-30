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泰籍男子訪台觀光兼運毒 行李搜出價值上億海洛因

中央社／ 桃園機場30日電

拖行李箱示意圖。 圖／ingimage
拖行李箱示意圖。 圖／ingimage
航空警察局今天宣布破獲來台觀光兼運毒案，販毒集團吸收曾在台工作移工，以參加旅行團方式於托運行李夾藏價值新台幣上億元海洛因入境，遭航警及台北關識破逮捕送辦。

航警局刑事警察大隊偵一隊隊長許耀澤上午接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關再度破獲販毒集團利用外籍人士，以託運行李夾藏方式，自泰國走私第一級毒品海洛因13.589公斤來台，企圖假借觀光運毒入境，走私毒品市值初估價值上億元。

許耀澤指出，警方調查發現，去年曾來台擔任移工的J男，因故提早離職返回泰國，卻遭運毒集團成員吸收，利用曾來台工作之便，要求J男參加4天3夜旅行團方式，在6月間協助運毒來台，並約定事成之後給予泰銖10萬元（約新台幣8萬8000元）當報酬。

許耀澤說，安全檢查大隊人員發現J男託運行李影像可疑，便會同台北關注檢，在J男領取行李通關時攔查，當場查獲以泰國布包夾藏的海洛因17包，男子落網後不願配合調查，僅表示尚在等候下一步指示，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦並提起公訴，同時持續向上溯源追查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 泰國

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