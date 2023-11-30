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新北男遭盤查頻使障眼法 原來是口罩內藏了「這東西」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市保安大隊警方前天凌晨在土城區1間賣場前盤查違停車時，47歲林男從賣場走出見到警方擔心藏毒露餡，自作聰明將毒品藏在口罩內，但因神情緊張引起警方起疑上前盤查。林男在盤查時刻意轉身取下口罩，隨後迅速將口罩放在口袋內，但警員眼尖發現口罩內藏有海洛因及安毒，詢後將林男依毒品罪嫌送辦。

警方在口罩內發現海洛因及安非他命。記者黃子騰／翻攝
警方在口罩內發現海洛因及安非他命。記者黃子騰／翻攝

據了解，新北市警局保安大隊第二中隊警員前天凌晨1時許，巡邏行經土城區金城路時，發現1輛轎車違停在賣場前。此時1名47歲林姓男子從賣場走出，看到警方頓時露出緊張神情，在賣場前裹足不前進退兩難。警員察覺有異趨前盤查，並請林男拉下口罩核對容貌及身分，林男為避免口罩內的毒品被發現，緩緩把口罩拉到下巴，為了不讓拉口罩的動作使毒品露餡，還拿著飲料頻頻往嘴邊送試圖擋住口罩。

但林男怪異舉動讓警方起疑，立即要求他將口罩取下，林男此時刻意轉身取下口罩並趁機把口罩藏到口袋，但仍被眼尖的警員發現藏在口罩裡的毒品，林男見藏毒露餡竟極力撇清不知為何口罩內會有毒品，警方當場起出海洛因及安非他命，詢後將他依毒品罪嫌送辦。

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林男將口罩拉至下巴處。記者黃子騰／翻攝
林男將口罩拉至下巴處。記者黃子騰／翻攝
林男走出賣場神情緊張，被警方上前盤查。記者黃子騰／翻攝
林男走出賣場神情緊張，被警方上前盤查。記者黃子騰／翻攝

口罩 毒品

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