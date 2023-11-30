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影／騙了150萬元還不夠 台南警破獲車手集團4人裁押
台南市警四分局28日接獲銀行通報，有民眾誤信假投資欲提領250萬元，組成專案小組布線追查，過程中與詐騙集團多次周旋，在陳姓婦人交付現金之際，一舉逮捕汪姓車手等3人，再循線追捕以汽車旅館為移動據點的同夥林姓男子2人且查獲毒品咖啡包，昨晚經檢方聲押4人獲准。
四分局華平派出所調查，陳婦因誤信網路平台廣告，加入詐騙集團所成立的投資群組，在慫恿下安裝偽造的基金應用程式。再以她抽中股票為由，要求必須在期限內繳付交割款項，她因此交付現金2次，共損失150萬元。
陳婦28日到台北富邦銀行安平分行欲再提領250萬元，幸虧銀行行員在關懷提問時察覺有異，即時通報轄區第四分局員警到場攔阻，她才恍然大悟。華平派出所等立即組成專案小組布線追查。
當天下午3時在指定地點會面，陳婦交付現金之際，警方擒獲21歲汪姓車手，周遭監控的22歲林姓男子、21歲林姓男子，查扣2支手機、現金儲值收據及該基金外派專員證件。晚間8時30分又循線在汽車旅館內查獲指揮的22歲林姓男子、21歲林姓男子，並在房內查獲毒品咖啡包4包、18.3公克及手機3支等證物。
警方依涉詐欺罪、違反洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌，將林男等5人統統移送台南地檢署偵辦，昨晚經檢察官複訊後，除在門外監控的21歲林男外，其餘4人均聲押獲准。警方指出，後續將整合相關犯罪事證，追查上游共犯持續偵辦。
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