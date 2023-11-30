喵喵製毒工廠隱身桃園楊梅鄉間 3人分工合夥2年多

麥姓男子夥同劉姓、梁姓等3人涉嫌在桃園市楊梅區鄉間設製毒工廠，製造第三級毒品喵喵，檢警今年9月間執行搜索查緝，搗破製毒工廠，扣得喵喵成品、半成品及第四級毒品原料總重216公斤，桃園地檢署日前依違反毒品危害防制條例製造毒品罪將麥姓、劉姓及梁姓等3人起，全案移審桃園地院後，院方以逃亡、串證之虞裁定3人繼續收押。

本案由桃園地檢署檢察官塗又臻指揮刑事警察局、桃園市警局刑警大隊、組成專案小組共同偵辦，歷經數月埋伏、跟監，於今年9月19日上午執行拘提、搜索行動。

檢方調查，48歲麥恩典與45歲劉得生、43歲梁大晏等人，明知「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵）、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」是毒品危害防制條例的第三級毒品，「1-甲基苯基-1-丙酮」、「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-胺基-5-硝基二苯酮」為第四級毒品先驅原料，依法不得製造或持有。

麥某等竟從前年10月起，由麥出資，劉簽約承租楊梅區泰圳路的房屋作為製毒工廠，主要製造毒品喵喵，梁負責技術指導、教學並取得製造喵喵所需的四級毒品先驅原料及相關設備，劉也負責搬運、組裝設備，並負責製毒工廠水電、安裝定時器等工作。

起訴指出，製毒流程以四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」等加二氯甲烷、溴置入反應釜內攪拌，靜置後取出溶液裝入桶內等待揮發，變成結晶物，在加甲苯、小蘇打等攪拌成淡黃液體，再進行抽濾、取出泥狀物，待揮發成黃色粉末即成毒品喵喵。