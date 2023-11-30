快訊

副教授升等未過屬違法否決 台大被判國賠10萬

冷戰國師季辛吉：冷酷的美國國務卿，變熱情的中國代言人

台版「柬埔寨案」受害女異鄉遭性侵 竹聯李振豪判2個有期徒刑18年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喵喵製毒工廠隱身桃園楊梅鄉間 3人分工合夥2年多

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

麥姓男子夥同劉姓、梁姓等3人涉嫌在桃園市楊梅區鄉間設製毒工廠，製造第三級毒品喵喵，檢警今年9月間執行搜索查緝，搗破製毒工廠，扣得喵喵成品、半成品及第四級毒品原料總重216公斤，桃園地檢署日前依違反毒品危害防制條例製造毒品罪將麥姓、劉姓及梁姓等3人起，全案移審桃園地院後，院方以逃亡、串證之虞裁定3人繼續收押。

本案由桃園地檢署檢察官塗又臻指揮刑事警察局、桃園市警局刑警大隊、組成專案小組共同偵辦，歷經數月埋伏、跟監，於今年9月19日上午執行拘提、搜索行動。

檢方調查，48歲麥恩典與45歲劉得生、43歲梁大晏等人，明知「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵）、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」是毒品危害防制條例的第三級毒品，「1-甲基苯基-1-丙酮」、「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-胺基-5-硝基二苯酮」為第四級毒品先驅原料，依法不得製造或持有。

麥某等竟從前年10月起，由麥出資，劉簽約承租楊梅區泰圳路的房屋作為製毒工廠，主要製造毒品喵喵，梁負責技術指導、教學並取得製造喵喵所需的四級毒品先驅原料及相關設備，劉也負責搬運、組裝設備，並負責製毒工廠水電、安裝定時器等工作。

起訴指出，製毒流程以四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」等加二氯甲烷、溴置入反應釜內攪拌，靜置後取出溶液裝入桶內等待揮發，變成結晶物，在加甲苯、小蘇打等攪拌成淡黃液體，再進行抽濾、取出泥狀物，待揮發成黃色粉末即成毒品喵喵。

檢警前往楊梅區製毒工廠拘提麥恩典時，麥某由後門開門逃跑之際，遭警於工廠內發現有反應釜等相關製毒設備，且有濃烈刺鼻惡臭，當場查扣第三、四即毒品即相關製毒設備。

桃園麥姓、劉姓及梁姓男子涉嫌於桃園楊梅區設製毒工廠，遭檢警查扣216公斤喵喵成品、半成品及原料，桃園地檢署偵結，將麥某等3人依製毒罪起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園麥姓、劉姓及梁姓男子涉嫌於桃園楊梅區設製毒工廠，遭檢警查扣216公斤喵喵成品、半成品及原料，桃園地檢署偵結，將麥某等3人依製毒罪起訴。記者陳恩惠／攝影

毒品 桃園 水電

延伸閱讀

致敬小鬼當家電影場景 桃園聖誕美食、網美點在這

2024桃園跨年晚會敲定青埔登場 觀旅局今曝藝人主持搭檔

桃園羅浮溫泉改造12/25重新開幕營運 免費泡腳池先開放體驗

桃園1選區掀看板大戰 牛煦庭嗆鄭運鵬護高端、挺抄襲

相關新聞

新北男遭盤查頻使障眼法 原來是口罩內藏了「這東西」

新北市保安大隊警方前天凌晨在土城區1間賣場前盤查違停車時，47歲林男從賣場走出見到警方擔心藏毒露餡，自作聰明將毒品藏在口...

影／騙了150萬元還不夠 台南警破獲車手集團4人裁押

台南市警四分局28日接獲銀行通報，有民眾誤信假投資欲提領250萬元，組成專案小組布線追查，過程中與詐騙集團多次周旋，在陳...

喵喵製毒工廠隱身桃園楊梅鄉間 3人分工合夥2年多

麥姓男子夥同劉姓、梁姓等3人涉嫌在桃園市楊梅區鄉間設製毒工廠，製造第三級毒品喵喵，檢警今年9月間執行搜索查緝，搗破製毒工...

要錢不成 染毒外甥3刀刺死阿姨

卅七歲朱姓男子曾涉毒品案，去年縱火燒家被逐出家門，多次向七十六歲譚姓阿姨索討生活費，昨天上午他攜刀埋伏譚婦住家附近，半路...

影／家具行被大火燒光...新北男偷東西想變賣當場被逮 車上還搜出毒品

黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行，偷走商家鐵片、裁減台及貨架鐵管，準備拿去回收場變賣。不巧碰上巡邏警發...

縱火燒家被趕出門...逆甥討錢不成持刀刺死退休教師阿姨 住戶全程目擊

朱姓男子上午與阿姨譚姓女子在台北市內湖區環山路巷內爭吵，朱男涉持刀攻擊，譚女身中兩刀，送醫不治；據悉，朱男過去就是社區頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。