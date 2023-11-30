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要錢不成 染毒外甥3刀刺死阿姨

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

卅七歲朱姓男子昨光天化日當街持刀殺害七十六歲譚姓阿姨，被居民合力圍捕。記者李隆揆／攝影
卅七歲朱姓男子昨光天化日當街持刀殺害七十六歲譚姓阿姨，被居民合力圍捕。記者李隆揆／攝影
卅七歲朱姓男子曾涉毒品案，去年縱火燒家被逐出家門，多次向七十六歲譚姓阿姨索討生活費，昨天上午他攜刀埋伏譚婦住家附近，半路攔下譚婦，爭執後朝她猛刺三刀，譚婦送醫不治；朱行凶後被民眾包圍落網，供稱是討錢被拒憤而行凶，不過他預藏水果刀埋伏，且三刀均朝要害，警方不排除預謀，依殺人罪調查偵辦中。

警方調查，死者與凶嫌是姨甥關係，兩家人原本同住台北市內湖區環山路某社區同棟民宅，譚婦住三樓，朱男住二樓；朱男因曾涉毒品案，長期情緒不穩，過去多次滋事，不僅家人頭痛，去年還無故縱火燒家，被警方依縱火罪送辦，雙親因此心灰意冷，將他趕出家門。

昨天上午十時許，朱嫌從松山區某旅店外出，獨自搭乘計程車到譚婦住處附近一處小巷埋伏，該處緊鄰社區主要出入道路，譚婦行經時朱男出面攔阻，不久即爆發爭執，朱男涉拿出暗藏水果刀攻擊，譚女胸口中三刀，附近民眾聽聞爭吵察看見狀立即報警，譚婦送醫後傷重不治。

目擊者說，朱男行凶後，大家一眼認出他「又來惹事」，報警後合力將他包圍，喝令「不要走，等警察來！」朱男無路可逃，坐路邊抽菸，嘴巴還碎念「對不起」；員警趕到上銬帶回，朱說因缺錢花用，「想找阿姨要五、六萬元周轉，她不肯，所以刺她」。

員警說，死者譚婦與丈夫都是退休教師，見朱男被趕出家門、居無定所，曾數次私下掏錢幫助，未料昨遭朱男刺殺；朱男昨晚夜間停止訊問，確實行凶動機今天報檢方相驗調查。

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