影／家具行被大火燒光...新北男偷東西想變賣當場被逮 車上還搜出毒品

黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行，偷走商家鐵片、裁減台及貨架鐵管，準備拿去回收場變賣。不巧碰上巡邏警發現人贓俱獲，當場查扣竊物還搜出毒品，帶回派出所偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，黃姓男子（56歲）有多項前科，平常居無定所打零工維生。今年8月新北市五股區五工一路一間家具行被大火燒光，黃男見有物可偷，於這個月24日中午12時許，開著一輛汽車來到現場，旋即將59塊鐵片、1台裁減台及1支貨架鐵管搬上車，準備載運到回收場變賣。

孰料，轄區警巡邏經過，見一輛打開車廂的汽車停在燒毀的家具行內，且車廂內又堆疊著一些被火燒黑的物品，加上黃男形跡鬼祟，直覺他就是在偷東西，趨前盤查。

黃男見警嚇到當場坦承犯行，警隨後在黃男外套口袋、車右前座置物箱內搜扣毛重0.59公克海洛因、毛重9.44公克安非他命，連同所竊贓物一併帶回偵辦，警詢後依毒品、竊盜等罪嫌移送法辦。 黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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