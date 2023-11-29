快訊

被問參選有和家人討論？ 吳欣盈怒嗆：妳當記者有問爸媽嗎

獨／再創新頁！5器官衰竭、瞳孔放大3天 瀕死設計師被醫師團隊救回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／家具行被大火燒光...新北男偷東西想變賣當場被逮 車上還搜出毒品

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行，偷走商家鐵片、裁減台及貨架鐵管，準備拿去回收場變賣。不巧碰上巡邏警發現人贓俱獲，當場查扣竊物還搜出毒品，帶回派出所偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，黃姓男子（56歲）有多項前科，平常居無定所打零工維生。今年8月新北市五股區五工一路一間家具行被大火燒光，黃男見有物可偷，於這個月24日中午12時許，開著一輛汽車來到現場，旋即將59塊鐵片、1台裁減台及1支貨架鐵管搬上車，準備載運到回收場變賣。

孰料，轄區警巡邏經過，見一輛打開車廂的汽車停在燒毀的家具行內，且車廂內又堆疊著一些被火燒黑的物品，加上黃男形跡鬼祟，直覺他就是在偷東西，趨前盤查。

黃男見警嚇到當場坦承犯行，警隨後在黃男外套口袋、車右前座置物箱內搜扣毛重0.59公克海洛因、毛重9.44公克安非他命，連同所竊贓物一併帶回偵辦，警詢後依毒品、竊盜等罪嫌移送法辦。

黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行偷東西，員警巡邏經過人贓俱獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品

延伸閱讀

指控GD涉毒 酒店女室長「翻供了」：沒親眼看到他吸

不成癮還能識毒！桃警列毒品「仿真氣味」防範學生涉毒

船長走私上噸毒品 妻幫助未遂獲緩刑...律師看法不同

大陸鐵殼船接駁...3度走私上噸毒品 快艇船長一審輕判12年

相關新聞

縱火燒家被趕出門...逆甥討錢不成持刀刺死退休教師阿姨 住戶全程目擊

朱姓男子上午與阿姨譚姓女子在台北市內湖區環山路巷內爭吵，朱男涉持刀攻擊，譚女身中兩刀，送醫不治；據悉，朱男過去就是社區頭...

影／家具行被大火燒光...新北男偷東西想變賣當場被逮 車上還搜出毒品

黃姓男子日前潛入新北市五股區一家被大火燒光的家具行，偷走商家鐵片、裁減台及貨架鐵管，準備拿去回收場變賣。不巧碰上巡邏警發...

影／囂張陸船越界蛇行還持棒拒檢 海巡特勤登檢押人押船

最近是金門海域漁汛期間，不少高價漁產盛產，吸引大陸漁船越界捕魚，艦隊分署金門海巡隊連日來部署多艘巡防艇於重點海域防堵，昨...

想借5、6萬元周轉起口角...北市男持刀刺死明星高中退休師 被依殺人罪移送

朱姓男子缺錢花用，今早到譚姓阿姨位於台北市內湖區環山路附近的住處守候，趁譚女外出上前討錢未果，持暗藏尖刀攻擊，譚女左胸中...

台南分署12月5日拍賣走私漁船 今2組人預約帶看

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託，拍賣經法院判決沒收「昇鴻祥號」漁船，預定12月5日下午3時在分署2樓拍賣室，以投標方...

7旬婦左胸遭砍無心跳送醫 三總證實：急救後仍無法救回

台北市內湖區今早傳出持刀傷人案，一名男子與另名女子當街吵架後，持刀刺傷女子胸口，民眾目擊報警處理，救護人員到場時女子無呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。