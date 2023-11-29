想借5、6萬元周轉...北市男當街持刀刺死明星高中退休師 被依殺人罪移送

朱姓男子缺錢花用，今早到譚姓阿姨位於台北市內湖區環山路附近的住處守候，趁譚女外出上前討錢未果，持暗藏尖刀攻擊，譚女左胸中刀，送醫不治，附近住戶目擊過程，圍堵朱男並報警處理，警方逮回朱男，目前待律師到場後將偵詢釐清確切案情。

台北市消防局今早10時52分獲報，內湖區環山路一段136巷8弄附近有人受傷，經派員到場，76歲譚女左胸受刀傷，無呼吸心跳，救護人員將其送往三軍總醫院急救，但傷重不治。

警方初查，37歲朱男知悉其阿姨76歲譚女居所，今早在譚女住處附近小巷等候，趁譚女外出時上前，兩人因故爭執後爆發肢體衝突，朱男持暗藏的水果刀攻擊譚女，譚女左胸中刀，血流不止，救護人員到場將譚女送醫搶救，譚女仍於下午2時5分傷重不治。

據悉，朱男曾涉毒品案，案發時附近住戶聽聞爭吵聲外出查看，未料目擊朱男持刀傷人，立刻報警處理，並以人數優勢圍堵朱男「你不要走等警察來！」過程中，朱男見無路可逃，坐在路旁抽菸，碎唸「對不起」，員警獲報到場逮人，他供稱缺錢花用「想跟阿姨借5、6萬元周轉」。

警方表示，員警獲報到場發現譚女身受刀傷數處，逮捕朱男並帶回警所偵詢，目前正待其律師到場後，進一步調查釐清犯案動機、案發過程等確切案情，全案將朝殺人罪方向偵辦。

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【中央社／台北29日電】

台北市內湖區今天發生砍人命案，有毒品前科的37歲朱男因缺錢花用，欲向阿姨76歲譚婦借錢起爭執，竟一時氣憤持水果刀行凶，警消獲報將譚婦送醫搶救仍不治，全案依法送辦。

北市警消今天上午10時51分獲報，內湖區環山路一段136巷的步道出入口處發生砍人案，緊急派員到場處理，現場發現傷者譚婦左胸下方受傷且無呼吸心跳，立即送三軍總醫院搶救，但仍因傷重於下午2時許宣告不治，左胸口兩刀為致命傷。

據了解，死者為北市中山女中退休老師，長年積極關心教改議題，也時常躍上媒體版面，在教育界具有一定知名度。

警方在現場依現行犯逮捕朱男，他犯案後精神恍惚且不時喃喃自語，但坦承犯下殺人罪行，隨後帶回警局偵訊。

有多項毒品前科的朱男去年還曾縱火燒自宅，平日則居無定所，身上會攜帶部分家當，初步了解他是因缺錢花用，今早遇到阿姨譚婦欲借新台幣5至6萬元而起口角，一時氣憤才持刀砍人釀禍。

由於朱男目前精神狀況不佳，警方將待他完成筆錄後，稍晚依涉殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。