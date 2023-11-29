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台南分署12月5日拍賣走私漁船 今2組人預約帶看

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託，拍賣經法院判決沒收「昇鴻祥號」漁船，預定12月5日下午3時在分署2樓拍賣室，以投標方式公開拍賣。台南分署為增加民眾出價意願，今天上午由海巡署人員協助帶領有興趣的民眾進入漁船內部，實際了解漁船的現況。

台南分署表示，南檢指揮海巡署人員於2021年11月間，查獲販毒集團利用「昇鴻祥號」漁船走私毒品，經法院判決確定沒收。而漁船總噸位為99.61噸的動力漁船，現停放在台南市海事職業學校旁，為方便有興趣的應買人近距離觀看漁船，分署也受理民眾預約帶看，計有2組民眾預約。

台南分署提醒，漁船前因走私二級毒品非漁業行為，經農委會撤銷漁業證照，且依據「漁船建造許可及漁業證照核發準則」相關規定，不得申請核發漁業證照。因此，漁船完成拍賣後，新取得漁船的所有權人依規定不得申請核發漁業證照。

台南分署指出，該漁船拍賣方式，採現場投標與通訊投標並行方式，現場投標應買人應於拍賣當日下午2時30分起，將投標書及保證金封存袋，投入拍賣室標匭內；通訊投標應買人，可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買標的及願出價額，填具投標書連同應繳保證金妥為密封，並依分署規定標封格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達台南中正路郵局76號信箱。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南分署為增加民眾出價意願，今天上午由海巡署人員協助帶領有興趣的民眾進入漁船內部，實際了解漁船的現況。圖／行政執行署台南分署提供
台南分署為增加民眾出價意願，今天上午由海巡署人員協助帶領有興趣的民眾進入漁船內部，實際了解漁船的現況。圖／行政執行署台南分署提供
南檢指揮海巡署人員於2021年11月間，查獲販毒集團利用「昇鴻祥號」漁船走私毒品，經法院判決確定沒收。圖／行政執行署台南分署提供
南檢指揮海巡署人員於2021年11月間，查獲販毒集團利用「昇鴻祥號」漁船走私毒品，經法院判決確定沒收。圖／行政執行署台南分署提供

台南 海巡署 走私

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