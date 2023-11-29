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7旬婦左胸遭砍無心跳送醫 三總證實：急救後仍無法救回

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導

台北市內湖區今早傳出持刀傷人案，一名男子與另名女子當街吵架後，持刀刺傷女子胸口，民眾目擊報警處理，救護人員到場時女子無呼吸心跳，送三軍總醫院搶救。三軍總醫院今日下午證實，該名女性傷患經過急救後仍無法救回。

北市消防局表示，今早10時52分獲報，內湖區環山路一段136巷8弄14號附近有民眾受傷，經派員到場，現場一名女子左胸受刀傷，無呼吸心跳，救護人員將其送往三軍總醫院救治。

警方初查，76歲譚姓女子與親戚37歲朱姓男子當街爭吵，朱男持刀攻擊譚女，員警獲報到場逮捕朱男，案發經過及朱男確切動機等持續調查釐清中。

對此，三軍總醫院下午證實，確實收治該70多歲女性傷患，急救團隊做了許多搶救措施，但仍無法救回她的性命，不幸離世。

三軍總醫院下午證實，確實收治該70多歲女性傷患，急救團隊做了許多搶救措施，但仍無法救回她的性命，不幸離世。圖／擷取自三總官網
三軍總醫院下午證實，確實收治該70多歲女性傷患，急救團隊做了許多搶救措施，但仍無法救回她的性命，不幸離世。圖／擷取自三總官網

內湖 北市 親戚 殺人

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