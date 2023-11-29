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大陸鐵殼船接駁...3度走私上噸毒品 快艇船長一審輕判12年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

船長林志吉等人今年4月間涉自大陸鐵殼船接駁上噸安非他命、K他命共46袋，經海巡在高雄外海攔截，台南地檢署依違反毒品危害防制條例等起訴，林妻莊姓女子也列被告，林指妻子並不清楚他在外行為，為妻子脫罪。台南地院上午宣判，林判12年，妻子判1年獲緩刑。

檢調及海巡調查，林前2次走私遭判刑並服刑期滿後，如今已是第3度被專案小組逮捕。林出海前，事先躲藏在「福滿平安」快艇的船艙內，由李姓船員獨自駕駛快艇自安平漁港報關出海，再由林接手駕船前往指定交易的經緯度。

雙方以雷射筆及百元鈔為信物，在確認彼此身分後，大陸鐵殼船即將46包印有泰國文字的麻袋，安非他命14袋共重278多公斤、K他命32袋共重746多公斤吊放在快艇上，專案小組於4月16日下午會同在鄰近海域巡弋守候的澎湖海巡隊等追緝，查獲足供500萬人次吸食毒品。而檢方起訴林男夫妻、李及廖姓男子4人。

台南地院審理時，林說，2014年2月與妻子結婚，又犯運毒案件被判5年8月；妻子並不知道他在外行為，佯稱是養殖蚵業的散工，一旦外出喝酒，都把手機放在家裡，妻子也聯絡不上。

然而，林把快艇登記在妻子名下，案發當天出海後，還不斷打電話給妻子，交待與相關人員聯絡。他表示，因為找不到別人，才把快艇登記在妻子的名下資產。他說，只是依上面老闆命令來做，不知因此拖累了妻子，很對不起她。

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船長林志吉等人今年4月間涉自大陸鐵殼船接駁上噸安非他命、K他命共46袋，經海巡在高雄外海攔截，台南地院判12年。圖／本報資料照
船長林志吉等人今年4月間涉自大陸鐵殼船接駁上噸安非他命、K他命共46袋，經海巡在高雄外海攔截，台南地院判12年。圖／本報資料照

毒品 海巡 走私

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