印尼女看護怨被當機器人 浸澡盆、毆踩虐嬰出氣...判決出爐

在桃市龍潭區照顧一對未滿周歲龍鳳胎的印尼女看護KHOLIFATUL INDRIYANTI（譯音阿蒂）今年3月下旬疑因工作繁重加上男嬰洗澡時哭鬧，連續3天洗澡時，失控將男嬰頭部浸入澡盆水中、拳毆頭部及臉部，造成嬰兒身上多處瘀傷，遭桃園地檢署依殺人未遂罪起訴，桃園地院審理後變更起訴法條，認為阿蒂並無殺嬰的動機與犯意，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處徒刑2年2月，可上訴。

龍鳳胎的27歲媽媽在社群平台控訴，平日自己照顧一對2歲大雙胞胎姊妹，8月大龍鳳胎就交給印傭阿蒂，阿蒂除了照顧龍鳳胎，還得負責做家事，今年3月25日晚間，她與孩子的爸帶著雙胞胎外出，突然想看看龍鳳胎在家幹嘛，調閱監視器發現阿蒂幫弟弟洗完澡換妹妹時，又對妹妹動作很粗魯，覺得很不OK於是回放監視器，發現22至24日每晚洗澡時間更是嚇人，只見哭著的弟弟被阿蒂抓起雙腳以倒置方式將頭部浸入澡盆水中，又將坐在澡盆中的弟弟的頭壓製水中，直到弟弟出現喘不過氣並哭泣，阿蒂單手抓起弟弟手臂往上扯，才抱起弟弟走出浴室。

監視器顯示，23日晚間近8點，幫弟弟洗澡時，因弟弟持續哭泣，阿蒂將他的頭按壓在澡盆水中，當弟弟喘不過氣且用力哭泣，又抓住弟弟雙腳以上下倒置方式把頭浸入澡盆水中，自澡盆抱出，以右腳大力踩踏弟弟腹部，又將弟弟抱回澡盆，見弟弟哭泣竟以右拳正面攻擊弟弟臉部，再將頭部按壓至澡盆水中，才讓弟弟坐起並抱出浴室；24日晚間近7點，阿蒂又在浴室幫弟弟洗澡時，因弟弟大聲哭泣，阿蒂即以右拳大力搥擊他的頭部，隨後抱起弟弟走出浴室。由於阿蒂失控的行為，傷害男嬰並對他施以凌虐，導致男嬰頭部挫傷、腹部挫傷、左腰部挫傷等傷害。

阿蒂於警詢、偵查及法院訊問時皆抱怨，男嬰的父母把她當機器人不能休息，平常除了照顧龍鳳胎外，還要幫忙打掃家裡、弄狗等家事，她因為工作太累、壓力大又睡不飽，幫男嬰洗澡時他會哭，讓她不耐煩、情緒上來了所以打他，平常帶孩子玩的時候不會這樣，她不想男嬰死掉，也沒有殺男嬰的意思。

法院勘驗監視影帶，認為阿蒂按壓男嬰頭部至澡盆水中、以腳踩踏男嬰腹部、徒手攻擊男嬰面部及頭部等行為後，均在無人阻擋情形下自行停手，再看男嬰頭、腹及腰部等部位均為挫傷，除頭部外，其餘部分不足以致命，也未傷及身體其他重要臟器，檢查後無內傷，可見阿蒂辯稱是因一時情緒上來，並無致男嬰於死之意尚非不可採信，與殺人未遂罪構成要件不合，因此變更起訴法條，認為被告阿蒂所為成年人故意對兒童犯傷害及凌虐之犯行堪以認定。

法官審酌，男嬰於案件發生時只是個未滿1歲幼童，被告阿蒂擔任照顧人員，知悉男嬰年幼，身體發展尚處脆弱階段，本應秉持耐心，細心照護，卻違反照料義務，對男嬰施暴，讓男嬰受有前揭傷害，並審酌阿蒂犯後坦承犯行，仍未與男嬰及雙親達成和解、賠償損害，也未獲得其等諒解；復考量阿蒂犯罪動機及所造成的危害程度，斟酌男嬰媽媽、檢察官表示的量刑意見，判處她徒刑2年2月，本案可上訴。