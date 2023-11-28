疑假借慶生當街擄人喬債務 板橋警逮9人送辦

中央社／ 新北28日電

新北市板橋區今天凌晨2時許發生疑當街擄人案件，警方調查發現涉嫌擄人的一群人疑因6萬元債務糾紛，假藉邀約慶生把被害人載走談判，後雖獲釋，但警仍循線逮9人送辦。

板橋警方今天凌晨2時許接獲報案，疑有人在板橋區國慶路當街擄人，警方迅速到場但相關人都已鳥獸散，警方於是調閱監視器，掌握有3車涉案，於是通報線上警力進行圍捕。

警方首先於4時許在土城區和平停車場攔獲1車兩人，還在桃園市中壢區九和二街查獲另1車兩人，隨後陸續逮獲另2名涉案人到案。

經偵訊，初步了解是因雙方有新台幣6萬元債務糾紛，這群人才會假藉邀約慶生把被害人載走談判。警方共起獲辣椒槍、開山刀、愷他命等證物。

警方持續追查另1部車行蹤，傍晚5時許才在宜蘭羅東某旅館查獲最後3名涉案人，而被害人已被釋放，警方稍晚也和被害人取得聯繫，全案目前正由警方調查釐清中。

債務 羅東

延伸閱讀

因6萬元債務同學翻臉！假借慶生當街擄人 警逮7人送辦

板橋某大樓下起「磁磚雨」 新北工務局：最高可處30萬

新北耶誕城都「人工燈泡」在High啥？ 她吐露去5年感觸：滿滿幸福感

赴板橋推薦子弟兵張宏陸 蘇貞昌：師嚴 功夫學得透

相關新聞

「華爾街女神」母女爭產持鐵槌殺人 晚間3人繼續羈押

曾違法教授理財顧問課程的「華爾街女神」陳莉婷，因母親胡青青與小姑爭奪夫家位於台北市信義區價值數億元的土地，找上友人助陣，...

毒品案外案…桃園警涉洩露個資供黑道暴力討債 法院判決出爐

台南白姓男子涉以仲介代辦貸款為名，招收未成年人等成員成立「白家幫」，從事暴力討債，檢方日前另案偵辦他涉運輸毒品，還原手機...

台男柬埔寨遭槍殺案傳3台人涉案 主謀、槍手已逃回台

台籍吳姓男子本月7日在柬埔寨被發現遭槍殺陳屍汽車內，當地媒體報導，柬國警方研判3名台灣人涉案，其中1人在柬國落網，2人逃...

台男柬埔寨槍殺命案 柬國警方逮2嫌犯：2台人已逃回台灣

本月稍早一名台男在柬埔寨遭槍殺有新進度。據柬中時報報導，柬埔寨警方判斷至少有3名台灣人涉案，其中2人在犯案後逃回台灣。卜...

車牌照燈不亮！南警攔檢他緊張 63個毒咖包曝光了

蘇姓男子今天凌晨2點多駕車行經台南市中西區大同路段，後牌照燈沒亮。巡邏警員發現，一路尾隨後將人車攔下盤檢，在駕駛座下發現...

北市婦遭假投資詐近400萬 警追車手破獲行動水房逮3人

台北市警方日前獲悉葉姓婦人遭詐近400萬元，看準詐團貪得無厭，配合葉女約出對方，除當場逮捕面交取款車手，也循線追出2名收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。