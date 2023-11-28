疑假借慶生當街擄人喬債務 板橋警逮9人送辦

新北市板橋區今天凌晨2時許發生疑當街擄人案件，警方調查發現涉嫌擄人的一群人疑因6萬元債務糾紛，假藉邀約慶生把被害人載走談判，後雖獲釋，但警仍循線逮9人送辦。

板橋警方今天凌晨2時許接獲報案，疑有人在板橋區國慶路當街擄人，警方迅速到場但相關人都已鳥獸散，警方於是調閱監視器，掌握有3車涉案，於是通報線上警力進行圍捕。

警方首先於4時許在土城區和平停車場攔獲1車兩人，還在桃園市中壢區九和二街查獲另1車兩人，隨後陸續逮獲另2名涉案人到案。

經偵訊，初步了解是因雙方有新台幣6萬元債務糾紛，這群人才會假藉邀約慶生把被害人載走談判。警方共起獲辣椒槍、開山刀、愷他命等證物。

警方持續追查另1部車行蹤，傍晚5時許才在宜蘭羅東某旅館查獲最後3名涉案人，而被害人已被釋放，警方稍晚也和被害人取得聯繫，全案目前正由警方調查釐清中。