台男柬埔寨遭槍殺案傳3台人涉案 主謀、槍手已逃回台

台籍吳姓男子本月7日在柬埔寨被發現遭槍殺陳屍汽車內，當地媒體報導，柬國警方研判3名台灣人涉案，其中1人在柬國落網，2人逃回台。刑事局未接獲柬警通報相關訊息，將透過駐越南聯絡官洽詢情資。

據《柬中時報》報導，柬埔寨警方研判3名台灣人涉案，包括主謀、槍手及提供槍枝者，提供槍枝者透過從事翻譯的柬國籍男子交槍給主謀，案發後該柬國男子聯繫嘟嘟車司機載槍手離開現場。

報導指出，提供槍枝者及柬埔寨籍男子在柬國落網，兩人均羈押；柬國警方清查入出境紀錄，主謀及槍手已從暹粒國際機場飛回台，柬警將向國際刑警組織發出通緝。

刑事局本月8日接獲柬埔寨警方通報，指一名台籍男子在波比市被槍殺陳屍汽車內，據柬警提供護照資料，查出死者是50歲吳姓男子，在台被查獲過經營詐騙集團機房，也曾赴柬國涉詐被遣返，後來出境8年未返台，不排除命案與詐欺糾紛有關。

台灣與柬埔寨欠缺外交管道，官警擔憂，柬國警方提供官方書面資料機率低，台灣警方沒有案件事證，難以偵辦。