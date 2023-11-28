台男柬埔寨槍殺命案 柬國警方逮2嫌犯：2台人已逃回台灣

本月稍早一名台男在柬埔寨遭槍殺有新進度。據柬中時報報導，柬埔寨警方判斷至少有3名台灣人涉案，其中2人在犯案後逃回台灣。卜迭棉芷省警察局局長盛洛中將表示，案發以來，警方已逮捕2名涉案人員，包括一名台灣男子Zhuo Hao Qun和一名柬籍男子宋松邦。

柬埔寨警方稱，此案主謀是一名台灣男子Hsu Jen Shun，槍手也是台灣人。警方已查Hsu Jen Shun和槍手出入境記錄，發現他們在案發後就從暹粒國際機場飛回台灣。

盛洛中將指出，遭警方逮捕的Zhuo Hao Qun負責尋找和提供槍械。宋松邦則是翻譯員，他從Zhuo Hao Qun領取槍械後交給Hsu Jen Shun。在槍手作案後，宋松邦負責聯繫嘟嘟車司機，將槍手送離案發現場。

報導稱，柬埔寨警方將向國際刑警組織申請，對Hsu Jen Shun和槍手發出通緝令。

一名年約30歲台灣男子7日被發現陳屍柬埔寨波比市一輛汽車右前座，男子後腦、右眼及太陽穴有槍傷。柬埔寨警方研判這是一起預謀殺人案件，懷疑死者與槍手同車，可能因非法網路賭博遭近距離槍殺。

詐騙集團近年在柬國大量設置機房行騙，並透過徵才誘騙至機房工作，因人口販運問題嚴重引起國際重視。大陸近期與緬甸合作大規模打擊詐騙集團，未來是否也會與柬國共打有待觀察。