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車牌照燈不亮！南警攔檢他緊張 63個毒咖包曝光了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

蘇姓男子今天凌晨2點多駕車行經台南市中西區大同路段，後牌照燈沒亮。巡邏警員發現，一路尾隨後將人車攔下盤檢，在駕駛座下發現毒品咖啡包63包，警詢後依涉嫌毒品危害條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

24歲蘇男昨天深夜到台南市北區訪友後，駕車返回住處中途，行經中西區大同路段，被市警二分局巡邏警員發現牌照燈沒有亮，加上行車速度極快，一路尾隨並通報警力支援，直到永康區崑大路段趁他停等紅燈及迴轉時攔下盤檢。

蘇遭警攔下滿臉神色緊張，警員告知牌照燈沒有亮加以攔查，詢問基本資料時，蘇滿臉驚慌且馬上表示要請律師到場，蘇的舉動反而讓員警提高警覺。

警員以手電筒照射檢視車內物品，在駕駛座位下發現一包黑色手提袋，要求提出打開時，蘇洩氣般將手提包內、重約360公克、63包毒品咖啡包交出來。蘇被帶回派出所驗毒品及採尿液檢驗，都有三級毒品陽性反應。

據悉，蘇表示毒品都是自己服用，大量購買價格較便宜。警方認為他的供詞避重就輕，將持續溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘇姓男子涉嫌持有大量毒品毒咖包，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
蘇姓男子涉嫌持有大量毒品毒咖包，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 咖啡

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