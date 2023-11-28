北市婦遭假投資詐近400萬 警追車手破獲行動水房逮3人

台北市警方日前獲悉葉姓婦人遭詐近400萬元，看準詐團貪得無厭，配合葉女約出對方，除當場逮捕面交取款車手，也循線追出2名收水車手，扣回另案贓款20萬元，詢後依詐欺罪嫌將3人送辦。

警方調查，83歲葉姓婦人先前在LINE上接獲陌生訊息，提及投資理財等，她加入相關群組，與群有互動交流後深信不疑，又依指示加入另個「VIP群組」，隨後依投顧專家推薦，透過投資APP進行投資，前後匯出399萬元，直到發現相關投資平台遲未出金，才驚覺受騙。

內湖分局文德派出所11月12日獲報，看準詐團貪得無厭，與葉女配合先不打草驚蛇，反以再投資150萬元為由約出詐欺面交車手，雙方相約內湖區民權東路某咖啡廳見面，便衣員警見車手現身，立刻上前逮人，當場逮捕44歲莊姓男子。

據悉，家住中南部的莊男平時是送貨員，不久前被網路廣告吸引，被詐團吸收成為取款車手，他11月初北上投宿，依指示四處取款，坦言在咖啡廳赴約面交葉婦前，才在大同區與70歲王姓婦人面交得手20萬元，交給上游收水車手。

員警過濾莊男通訊紀錄，並擴大調閱相關車籍資料，發現收水車手的「行動水房」，車輛仍在內湖區出現，立刻動員前往拘捕；優勢警力在舊宗路上包圍「行動水房」，順利查獲26歲劉姓男子、27歲韓姓男子，並在汽車內扣獲贓款20萬元、點鈔機等證物，2人見人贓俱獲，坦承犯案。

警方表示，全案詢後依詐欺罪嫌將莊男等3人移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後令莊男2萬5000元交保，劉、韓2人5萬元交保，持續溯源清查中；另呼籲，網路上充斥各種投資廣告，其中有許多是詐騙訊息，詐團假借股市名人等名義取信民眾，讓民眾一步步踏入陷阱而不自知，民眾投資理財應循正常管道操作，避免錢財遭詐。