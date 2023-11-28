內湖三角戀情殺人案凶手每次說言詞都不同 全新抗辯正當防衛「他先持刀衝向我」

高男今年3月涉犯殺人罪嫌，今遭起訴。圖／本報資料照片

內湖三角戀情殺人案，23歲男子高庭榮涉持刀砍殺45歲潘男10刀致死，報警後第一時間辯稱是自殺案，遭檢方戳破謊言，依殺人罪嫌起訴。士林地方法院國民法官專庭今開庭，高男出現全新抗辯，他辯稱潘先持刀衝向他，他為保護自己和廖女，才正當防衛過當，否認殺人認傷害致死罪。

全案起源於，今年3月21日凌晨，潘男在25歲女友廖女位在內湖安康街住處，因前男友高庭榮2時許到廖女住處交付安眠藥，潘男叫醒睡夢中的廖女，廖女疑因起床氣朝潘男丟寫字板，潘男誤會廖女對他不爽，爆發口角、肢體衝突，潘男疑對著廖女說「別以為我不敢動他」，持刀劃傷高男右臉耳際，高庭榮涉從口袋抽出黑色折疊刀砍殺潘男頸、手、胸約10刀，大量出血倒臥血泊，送醫急救同年月30日不治。

高庭榮及辯護人稱，全案是防衛過當犯傷害致死罪，不是殺人罪；當時潘男拉扯廖女，他上前以手臂扣住潘的脖子甩開潘，「一瞬間潘男手持刀械衝向我！」為了保護自己和廖女不受潘男侵害，正當防衛攻擊，當時太緊張腦中空白，生死之際不容遲疑，才會正對潘男砍2刀。

公訴檢察官今指出，高庭榮每次出庭說法不同，「潘持刀衝過來是全新抗辯」先前從未出現，未慎選證據，減輕國民法官負擔，當庭請高具體說明正當防衛。

死者潘男母親等4、5名家屬，今到庭關注案情，家屬認為廖女、高庭榮第一時間辯稱是自殺，認為必有隱情，懷疑高庭榮可能獨自頂罪。律師指出，全案懷疑在場的廖女是殺人罪共犯，廖女日前獲不起訴處分（手機通聯難認教唆殺人、2把刀無廖女指紋等），已提出再議，高檢署結果尚未出爐。

法官今整理爭點，一「被告主觀上基於殺人故意或傷害故意？」，二「本案是否構成正當防衛？有無刑法第23條但書防衛過當情形？」法官諭知，全案爭執、不爭執事項是否修正，將由合議庭評議。今年12月26日檢辯雙方行協商會議，明年1月9日續行準備程序。