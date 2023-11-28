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新北2男旅館開房辦毒趴 土城警臨檢聞K菸味扣大量毒品

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城警方今天凌晨針對轄區KTV、釣蝦場、汽車旅館、網咖等場所及重要路段執行擴大臨檢，當警員在1間旅館房間臨檢時，一開門就聞到濃厚K菸味，警方當場將房內25歲張男及34歲范男逮捕，並查獲毒咖啡包75包、K他命16包、安非他命4包、搖頭丸1包等毒品，詢後將2人依毒品罪嫌移送新北地檢署。

土城警方表示為淨化選前治安環境，新北市警局規劃全市擴大臨檢專案勤務，針對易滋事之KTV、釣蝦場、汽車旅館、網咖、卡拉OK、養生館等特定營業場所及重要路段執行臨檢、路檢，展現強力壓制犯罪、穩定治安決心。

土城派出所警方今天凌晨12時許前往轄區某旅館臨檢，當警員打開房門時立刻聞到濃厚K菸味，並在房內桌上發現不明白色粉末，警方經搜索後共查獲毒咖啡包、K他命、安非他命、搖頭丸等毒品及K盤K卡、安非他命吸食器、磅秤、分裝袋等證物。隨即將房內25歲張男及34歲范男依毒品現行犯上銬逮捕，詢後依毒品罪嫌移送法辦，並持續追溯毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在保溫瓶內發現毒品。記者黃子騰／翻攝
警方在保溫瓶內發現毒品。記者黃子騰／翻攝
警方進門後就聞到K煙味，當場逮捕張男及范男。記者黃子騰／翻攝
警方進門後就聞到K煙味，當場逮捕張男及范男。記者黃子騰／翻攝
警方於床墊下查獲藏在保溫瓶內的毒品。記者黃子騰／翻攝
警方於床墊下查獲藏在保溫瓶內的毒品。記者黃子騰／翻攝
警方將張男、范男移送法辦。記者黃子騰／翻攝
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毒品 臨檢

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