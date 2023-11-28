影／台中警攻堅破獲彰化毒品分裝廠 2對情侶驚慌聽令乖乖趴下

廖姓主嫌在彰化縣一處偏僻鐵皮屋內製毒分裝，以每包分裝價10元的廉價工資雇請張男與其黃姓女友分裝，台中警蒐證攻堅，張男打赤膊、另2女子穿清涼小可愛，衣衫不整趴在床上。警方查扣毒咖啡包成品6121包、毒咖啡包半成品9097公克，現金4萬餘元，換算毒咖啡包市值約700萬元，警詢後將廖姓主嫌等3人依毒品罪嫌移送，廖、張聲押獲准。

台中市豐原警分局執行「安居緝毒專案」，接獲毒品情資擴大追查毒品來源，10月4日小犬颱風來襲中部停班、課，彰化地方檢察署忠股檢察官楊閔傑與台中警方無畏風雨，當日深夜10點多，夥同霹靂小組到彰化縣一處偏僻水圳旁鐵皮工廠破門攻堅。

優勢警力連破2道鐵門進入，廖姓主嫌(25歲)驚慌趴地、張男(24歲，遭毒品通緝)上身打赤膊，另廖男女友與張男的黃姓女友(23歲)上身穿著清涼小可愛，原想躲在床後，警方喝令「趴下」，2女趴在床上，2對情侶神情慌張。

專案小組調查，張男與黃姓女友受雇於廖姓主嫌，每包毒咖啡包僅賺取10元工資，遠低於市場行情每包售價7、800元，變相淪為「廉價勞工」，但因張嫌吸毒過量，毒癮嚴重，且膀胱嚴重受損，小便需衛生紙擦拭，無法勝任一般工作，屈就受雇。

警方在製毒分裝場發現，廖嫌購買連續封口機大量分裝毒品，手法相當專業，分裝袋印有蜘蛛人、熊熊、兔子、鋼鐵人等卡通圖案，涉嫌吸引青少年目光。