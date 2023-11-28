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影／毒駕？高雄男凌晨自撞連斷3根電桿 車上還搜出毒咖啡

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄27歲鄭姓男子今天凌晨2時30分許駕車行經岡山區成功路段時，竟高速自撞路邊電線桿，一度卡在車內動彈不得，所幸被救出送醫後，並無生命危險，但警方在他車內搜出19包毒品咖啡包，不排除他毒駕釀禍；此外，鄭男撞斷3根電桿，台電人員深夜封路搶修後，今早還得大工程換桿，將對他求償。

「3根水泥電線桿居然能撞斷，可見撞擊力道有多大。」岡山分局指出，鄭男當時一度卡在車內無法動彈，所幸經送醫後，僅多處肢體擦挫傷及左腦輕微出血，並無生命危害。

不過，在搶救過程中，警方在車上發現19包毒品咖啡包，除了依毒品危害防制條例將鄭男移送偵辦外，不排除鄭男有施用毒品後駕車的危險行為，警方將深入追查，依法究辦。

至於，被鄭男高速撞斷的3根電線桿，台電高雄處指出，工程人員於4時51分停電施工復舊，造成成功路一帶一般用戶11戶沒電可用，不過，由於3根電線桿損毀嚴重，還要換桿，台電後續將對鄭男求償。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄鄭姓男子凌晨撞斷岡山區3根電線桿，台電人員搶修中。記者古和純／翻攝
高雄鄭姓男子凌晨撞斷岡山區3根電線桿，台電人員搶修中。記者古和純／翻攝
高雄鄭姓男子凌晨撞斷岡山區3根電線桿。記者古和純／翻攝
高雄鄭姓男子凌晨撞斷岡山區3根電線桿。記者古和純／翻攝
高雄鄭姓男子凌晨撞斷岡山區3根電線桿。記者古和純／翻攝
高雄鄭姓男子凌晨撞斷岡山區3根電線桿。記者古和純／翻攝

毒品 台電 岡山

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