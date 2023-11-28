影／台中毒犯交保在外續販毒 警摩鐵前抓人扣50萬毒

台中市張姓男子有毒品前科，今年初被警方查獲後，獲得檢方命以10萬元交保，未料張仍繼續在外販毒，台中市刑大八隊在今年7月間根據一起毒品案溯源，發現張男是毒品上手，10月初時趁張欲前往摩鐵開毒趴時，將他查緝到案，扣得市價超過50萬元的安非他命等毒品，警方押解張時，張還伸腿抵抗，不願配合，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴。

據查，張姓男子（27歲）有毒品前科，今年2月間因販毒遭警方緝獲，經移送法辦後，獲檢方命以10萬元交保，台中市刑大八隊在今年7月間查獲顏姓毒犯，發現張為毒品上手，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，展開跟監，發現張經常在不同的汽車旅館投資，以規避查緝。

今年10月初，警方掌握張男行蹤後，持拘票、搜索票前往西屯區一家汽車旅館，將張嫌查緝到案，當時張男見到警方圍捕，一臉錯愕，警方要押解張男時，張男還伸腿抵住地面頑抗，不願配合。

警方接續在摩鐵房間內搜索，查扣大麻、安非他命、梅錠、不明藥水9瓶（720公克）、第三級毒品愷他命及毒品咖啡包共277包（近1000公克）、吸食器、電子磅秤、手機、現金5.68萬元等贓證物，毒品市價超過50萬元。

全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊後以有反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押獲准，檢方近日已偵結，以毒品罪起訴張，移審台中地院後，法院接押。

台中市刑大呼籲，勿因一時好奇而持有或施用各類毒品，嚴重戕害身心，遠離毒害，幸福永在，對於毒品犯罪一向採取「絕對零容忍」態度，查緝毒品犯罪為當前重點工作，將持續強化查緝作為，切勿以身試法。

另外民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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