影／「4條通」男拒檢飛車逃亡！衝鋒槍擺副駕 見警拔槍狂道歉

桃園一名31歲楊姓男子身揹「4條通」，今上午8點多行經力行路見到巡邏員警，加速逃逸不斷闖紅燈，當街展開警匪追逐；警方通報支援將楊男包圍困在車陣，立刻拔槍喝令他下車，讓楊男嚇得連喊「對不起」當街被壓制。對此警方在副駕駛座發現一把鋼珠彈衝鋒槍，已送請檢驗中，楊男則依法移請偵辦。

桃園警分局員警今上午8點10分巡邏行經力行路，發現一名因涉及毒品、槍砲、侵占共4案遭發布通緝中的楊姓男子，正開著小客車等紅燈，立即上前攔查，楊男見到員警朝自己前來，立刻催油門加速逃逸，在周邊道路繞圈並不斷闖紅燈，完全不理會員警按喇叭示意停車，試圖甩開員警。

由於警方之前就接獲線報，楊男平時有攜帶武器的習慣，擔心有危險，立刻通報警力支援攔截圍捕，楊男開著車見警網四面包圍，沿大興西路想逃往交流道，員警立即呼叫路口交通指揮同仁攔下車流，使楊男陷入車陣中動彈不得。

對此員警迅速上前將楊男包圍，喝令他下車投降配合盤查，而楊男嚇得連喊「我下車！對不起！」警方將他上銬後，楊男還不斷哀號喊痛，和先前凶狠逃逸的態度相差十萬八千里；據了解，楊男與人結怨怕對方尋仇，隨時攜帶武器防身，員警在車內副駕駛座底下起獲一把鋼珠彈衝鋒槍，已送請檢驗中，全案依法移請偵辦。