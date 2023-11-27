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通緝犯桃園飛車逃亡 落網向員警頻喊對不起

中央社／ 桃園27日電

桃園市31歲楊姓男子身負4條通緝，還在車內擺放鋼珠彈衝鋒槍避免遭人尋仇，桃園警方今天發現後利用車陣順利逮人解送歸案，楊男遭逮時頻頻道歉，槍枝部分則送驗有無殺傷力。

桃園市警局桃園分局埔子派出所所長簡國峻接受媒體聯訪表示，早上與警員丁柏天巡邏時，在桃園區力行路上發現因涉及毒品、槍砲、侵占共4案遭通緝中的楊男駕駛自小客正在停等紅燈，立即上前攔查，楊男一看到員警立刻催油門加速逃逸。

簡國峻指出，由於員警先前已接獲線報，楊男平時有攜帶武器習慣，警方除一路尾隨並通報警力支援攔截圍捕，雖然楊男駕車在道路繞圈、闖紅燈企圖甩開員警，甚至想要開上交流道，但在員警呼叫路口交通指揮警員攔下車流後，楊男陷入車陣中動彈不得。

簡國峻說，警方迅速包圍喝令楊男下車配合盤查，更在副駕駛座起獲鋼珠彈衝鋒槍1把，楊男被員警拉下車時不斷喊著「我下車、我下車、對不起、對不起」，遭反銬雙手時更大叫「好痛」，警方已將槍械送請檢驗有無殺傷力，全案也依法解送歸案進行偵辦。

桃園 通緝

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