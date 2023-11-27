快訊

選票流向巨變？吳子嘉驚人預言「2024結局」：差距非常小

同榮登Google 熱搜景點卻不同命！ 北市這兩處店租一漲一跌

高中外師品質落差大 英文口音學生聽不懂 不備課遭投訴

影／「萬邦」投資平台是詐騙 財金女教授「中招」被誆走千萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，成立「萬邦」假投資網站，以高額獲利吸引投資人，去年初詐騙迄今，至少有15名被害人拿著鉅款投資，其中一名財金系女教授，砸入1000萬元，損失慘重，刑事局中打在今年8月間收網，陸續逮回涉案盧等26人，全案警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送高雄地檢署偵辦。

刑事局中打二隊分析165反詐騙資料庫，查出詐騙集團以「萬邦」為名義，成立假投資平台，還盜用年輕貌美女子為頭貼，吸引男性投資人加入，被害人加入好友後，再以提供飆股資訊、投資好康為由，要求被害人匯款到指定帳戶內。

經警方清查，被該投資平台詐騙的民眾超過15人，財損金額超過9000多萬元，其中3、4人被騙超過千萬元，甚至有財金背景的女教授，被該投資平台騙走超過千萬元，損失慘重。

刑事局中打二隊報請高雄地檢署檢察官李汶哲指揮後，與高雄市苓雅警分局、高雄市刑大偵八隊、苗栗縣竹南警分局共組專案小組偵辦，今年8月間發動第一波行動，持雄檢拘票，查獲張姓男子等25人到案，後續溯源，查緝幕後水房總管盧姓男子（25歲）到案。

全案警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，移送高雄地檢署偵辦，檢方訊問涉案人後，命盧等人以3萬元至5萬元交保候傳，擴大追查其他共犯到案。

刑事局呼籲，「打擊詐欺集團」是目前國家重點治安工作，將持續進行掃蕩，也呼籲民眾金融帳戶，不可以隨意販賣及租用給他人使用，避免落入詐騙集團用來洗錢，若有遇到詐騙疑慮時，請撥打警政署 165 反詐騙諮詢專線查詢。

高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，多以網路盜用美女圖，吸引男性投資人。記者陳宏睿／翻攝
高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，多以網路盜用美女圖，吸引男性投資人。記者陳宏睿／翻攝
高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，刑事局中打在今年8月間陸續收網抓人，查扣手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，刑事局中打在今年8月間陸續收網抓人，查扣手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，刑事局中打在今年8月間陸續收網抓人，查扣手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，刑事局中打在今年8月間陸續收網抓人，查扣手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，刑事局中打在今年8月間陸續收網抓人，帶回涉案26人。記者陳宏睿／翻攝
高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，刑事局中打在今年8月間陸續收網抓人，帶回涉案26人。記者陳宏睿／翻攝
高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，刑事局中打在今年8月間陸續收網抓人，帶回涉案26人。記者陳宏睿／翻攝
高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，利用投資平台詐騙民眾，刑事局中打在今年8月間陸續收網抓人，帶回涉案26人。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 詐欺

延伸閱讀

曾遭控吸金台籍男朱長生慘死曼谷 刑事局提供資料給泰警

影／台中男替菲律賓博弈網洗錢12億 抽水120萬警抓人

刑事局公布第3季高風險賣場 7-11賣貨便居冠

影／台中最大虛擬幣水商落網了 一年洗錢104億破紀錄

相關新聞

影／22歲桃園青年涉詐欺遭3院檢通緝 新北違停被員警蜂擁壓制

桃園22歲王姓青年涉及多起詐騙案被3個院檢通緝，昨晚開車違停在新北市三重區某超商門口遇警盤查，他假意配合卻蠢蠢欲動，一聽...

影／「萬邦」投資平台是詐騙 財金女教授「中招」被誆走千萬

高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，成立「萬邦」假投資網站，以高額獲利吸引投資人，去年初詐騙迄今，至少有15名被害人拿著鉅款投...

高雄婦接假檢警恐嚇監管42萬 和「假熊貓」計誘活逮車手

高雄市蔡姓婦人日前在家中接獲假檢警電話，指稱她帳戶遭盜用，涉及洗錢，要求監管戶頭內42.8萬，交代不能告知家人和報警，蔡...

通緝犯拒檢撞上電桿「車子燒起來」 警追到急破窗反救他一命

新竹50多歲陳姓毒品通緝犯，上周一（20日）開車行經湖口鄉中山路時，因轉彎未打方向燈，遭警方攔停。陳男因擔心被逮，竟加速...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。