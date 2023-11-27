影／「萬邦」投資平台是詐騙 財金女教授「中招」被誆走千萬

高雄市盧姓男子為首的詐騙集團，成立「萬邦」假投資網站，以高額獲利吸引投資人，去年初詐騙迄今，至少有15名被害人拿著鉅款投資，其中一名財金系女教授，砸入1000萬元，損失慘重，刑事局中打在今年8月間收網，陸續逮回涉案盧等26人，全案警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送高雄地檢署偵辦。

刑事局中打二隊分析165反詐騙資料庫，查出詐騙集團以「萬邦」為名義，成立假投資平台，還盜用年輕貌美女子為頭貼，吸引男性投資人加入，被害人加入好友後，再以提供飆股資訊、投資好康為由，要求被害人匯款到指定帳戶內。

經警方清查，被該投資平台詐騙的民眾超過15人，財損金額超過9000多萬元，其中3、4人被騙超過千萬元，甚至有財金背景的女教授，被該投資平台騙走超過千萬元，損失慘重。

刑事局中打二隊報請高雄地檢署檢察官李汶哲指揮後，與高雄市苓雅警分局、高雄市刑大偵八隊、苗栗縣竹南警分局共組專案小組偵辦，今年8月間發動第一波行動，持雄檢拘票，查獲張姓男子等25人到案，後續溯源，查緝幕後水房總管盧姓男子（25歲）到案。

全案警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，移送高雄地檢署偵辦，檢方訊問涉案人後，命盧等人以3萬元至5萬元交保候傳，擴大追查其他共犯到案。