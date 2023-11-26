公海接駁、漲潮搶灘運毒上岸 漁港平台挖「隧道」

誌誠168號漁船撈起運毒集團丟包在海面上裝有K他命先驅原料的56桶機油桶，藏放船艙內開到新北市金山區磺港漁港闖關被查獲。記者游明煌／翻攝

毒品走私是萬國公罪，各國都是採重刑化立法政策，因此毒販在海上運輸毒品時，無不絞盡腦汁要讓毒品安全「登陸」，只要一個環節疏漏，不僅貨品會被抄走，還要面臨牢獄之災，過往曾有毒販為規避查緝，利用人煙稀少的小漁港運毒，為確保安全起見，毒販還在漁港平台外挖出一條「隧道」，確保毒品安全從船上下車。

緝毒人員指出，海上運毒手法通常有兩種，最常見的就是「船對船接駁轉運」運毒，一般毒梟從國外購毒後，毒品會先上外國船，等船開到公海，再由我國的船接駁，這就是所謂的Ａ船換Ｂ船。

不過，負責接駁的漁船貿然夾帶毒品進港有風險，我國漁船接駁巨量毒品後，在靠近港口時，就會有小船或竹筏前往卸載轉運，因為小船可以「搶灘」，可以讓毒品「安全上陸」，所以毒販通常都選擇有沙灘的岸邊走私，搶灘成功後，路上等候的車輛立即將毒品載走。

實務上，「搶灘」還要計算漲潮時間，因為退潮的時候會有潮間帶，這時小船若貿然想搶上岸，一來會有一百至二百公尺距離的風險，加上毒品都是綁在船底拖行，沒有漲潮的推力幫助，很容易「擱淺」出包，所以通常老練的毒梟都會選在漲潮時全力「搶灘登陸」。

另一種手法就是挖隧道，有些毒梟會想大量運輸毒品，會選擇直接用Ｂ船運毒，為確保毒品安全上岸，毒梟會事先在漁港平台纜繩下方，先鑿出一條約數十公尺的地道，情節就像電影「刺激一九九五」，挖出一條「輸送帶」，但船隻側邊也必須挖上小洞，等靠近平台時以洞對洞方式運送毒品，確保萬無一失，但這種手法風險較高，現今已不多見。