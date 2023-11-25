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安卓手機用戶注意RCS即時通訊詐騙 男點連結被騙12萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局提醒，詐騙集團利用RCS即時通訊功能，鎖定使用Android系統手機的民眾，讓民眾收到「積分即將到期」及「罰款尚未繳納」詐騙訊息，誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾點擊可能遭植入惡意程式竊取認證碼，或依連結網站指示輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，詐騙集團就能取得民眾重要的個人資料及金融資訊。

警方說，詐騙集團最近升級話術，假冒銀行業者名義，以「安全問題需關閉帳戶，請驗證個人資料」等話術，要求民眾點擊簡訊連結，誘導填寫個資並盜刷信用卡。

中部30歲擔任服務業的吳姓男子，接獲「RCS即時通訊功能」傳來釣魚簡訊，內容為「親愛的顧客，因安全問題暫時關閉您的帳戶，請立即驗證您個人資料，即可恢復帳戶使用權」，吳南不疑有他點擊簡訊網址，依照指示輸入銀行信用卡資料，遭盜刷12萬餘元。

刑事局提醒，RCS詐騙簡訊主要有「+號開頭」、「簡訊夾帶網址連結」及內有「RCS」署名等3大特徵，民眾收到簡訊，有上述詐騙內容切勿理會，警方也請Android手機用戶，可關閉RCS即時通訊功能，以避免收到詐騙訊息；警方呼籲，收到詐騙簡訊，請撥打165專線或至165全民防騙官網或警政服務APP，填入基本資料後，在註解說明欄位中提供發訊者資訊、簡訊內容等資訊，再將訊息截圖上傳後送出，就能快速完成詐騙檢舉。

刑事局提醒，詐騙集團利用RCS即時通訊功能，鎖定使用Android系統手機的民眾，讓民眾收到「積分即將到期」及「罰款尚未繳納」詐騙訊息，誘騙民眾點擊釣魚連結。記者廖炳棋/翻攝
刑事局提醒，詐騙集團利用RCS即時通訊功能，鎖定使用Android系統手機的民眾，讓民眾收到「積分即將到期」及「罰款尚未繳納」詐騙訊息，誘騙民眾點擊釣魚連結。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 信用 盜刷

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