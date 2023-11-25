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公寓大樓聚賭又藏毒！台南警深夜查緝逮4人 住戶直呼「抓得好」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平區某公寓大樓近日深夜人員出入吵雜，住戶懷疑有人聚賭等不法，市警四分局蒐證後，今晨2時30分持搜索票進入2樓租戶搜索，當場查獲撲克牌及賭資1萬多元，及大麻、毒品咖啡包及K他命等毒品，將黃、楊、林姓3名賭客及張姓承租戶4人送辦，住戶直呼「抓得好」。

市警四分局指出，賭博案件為選前重要治安工作查緝重點，分局藉由社區警政通報網及多日情資蒐集後，向台南地院聲請搜索票獲准，今天凌晨2時30分許，督察組、育平派出所連同保安警察大隊支援共21名警力，前往安平區某公寓大樓租戶搜索。

警方當場查獲52歲黃姓、45歲楊姓、50歲林姓男子等3人聚賭，依法保管撲克牌1副、賭資1萬2900元等物。且在另間房內查獲大麻2包(10.55公克)、毒品咖啡包24包(171.35公克)、K他命1包(0.8公克)及吸食器具等。

警方找來46歲張姓承租戶，連同黃、楊、林3人帶回調查，經採驗尿液，黃、林2人尿液呈陽性反應。警方詢問後，分別依涉違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法，移送台南地檢署偵辦及警局裁處。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方當場查獲黃姓、楊姓、林姓男子等3人聚賭，依法保管撲克牌1副、賭資1萬2900元等。圖／讀者提供
警方當場查獲黃姓、楊姓、林姓男子等3人聚賭，依法保管撲克牌1副、賭資1萬2900元等。圖／讀者提供
台南安平區某公寓大樓近日深夜人員出入吵雜，住戶懷疑有人聚賭等不法，市警四分局蒐證後，今晨2時30分持搜索票進入2樓租戶搜索，當場查獲聚賭又藏毒。圖／讀者提供
台南安平區某公寓大樓近日深夜人員出入吵雜，住戶懷疑有人聚賭等不法，市警四分局蒐證後，今晨2時30分持搜索票進入2樓租戶搜索，當場查獲聚賭又藏毒。圖／讀者提供
警方在張姓租戶房內查獲大麻2包、毒品咖啡包24包、K他命1包及吸食器具等物。圖／讀者提供
警方在張姓租戶房內查獲大麻2包、毒品咖啡包24包、K他命1包及吸食器具等物。圖／讀者提供

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