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通緝犯遇盤查佯裝配合趁隙逃跑 台中警圍捕送辦

中央社／ 台中25日電

沈姓男子涉搶奪案遭通緝，他日前在台中市街頭遇員警盤查，他一度拿出藥酒飲用緩解情緒並佯裝配合，卻趁隙逃跑，警網圍捕，沈男落網並查出通緝身分，警詢問後將沈男依法送辦。

台中市政府警察局第一分局今天表示，所轄繼中派出所警員林正傑11月19日上午9時許巡邏經過中區繼光街時，發現1名身穿藍色上衣的男子看到員警時神色緊張並閃躲，認為有異便上前盤查。

警方指出，員警詢問男子身分，男子不斷說出錯誤身分證字號，甚至還不停拿起隨身藥酒飲用試圖緩解緊張情緒，員警見男子不願配合子，隨即通報線上巡邏警網到場，並要載送男子返回派出所查證身分。

警方表示，巡邏警車到場時，男子一開始假意配合往警車方向行走，待員警開門要請他上車時，男子突然趁隙逃跑狂奔，並不斷變換路線，試圖甩開後方追捕的員警。

警方指出，到場支援的警員陳勝煒預判男子可能逃逸路線後，提前在騎樓處埋伏等待，順利將男子壓制逮捕，經調查為42歲沈姓男子因涉及搶奪案件遭桃園地檢署通緝，警詢問後依法押解歸案偵辦。

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通緝 台中市 警車

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