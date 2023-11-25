快訊

心臟剩下20%功能搶救無效 文武雙全「教官歌手」馬尚仁驚傳過世

亞錦賽／大巨蛋台韓戰秒殺後有望加開 下波售票最快27日揭曉

扮銀行以RCS寄簡訊 刑事局提供3特徵防詐騙

中央社／ 台北25日電

刑事局統計，詐騙集團近期常假扮銀行，利用手機RCS即時通訊寄釣魚簡訊，話術包含安全問題須關帳戶等，進而盜刷被害人信用卡。警方提供詐騙簡訊3特徵，呼籲民眾防範。

刑事局今天發布新聞資料指出，歹徒利用RCS詐騙簡訊主要特徵包含「+號開頭」、「簡訊夾帶網址連結」、內有「RCS」署名，民眾若收到，可不用理會類似簡訊。Android手機用戶可關閉RCS即時通訊功能，避免收到詐騙訊息。

刑事局表示，詐騙集團先前透過Android手機系統內的RCS即時通訊功能，寄送包含積分將到期、罰款未繳納等話術的詐騙簡訊，誘拐被害人點擊簡訊內的釣魚網站。

被害人經點擊後，手機可能會遭歹徒植入惡意程式竊取認證碼，若不慎輸入個人身分、金融帳戶或信用卡等資料，詐騙集團就可取得民眾個人資料及相關金融資訊。

刑事局表示，詐騙集團近期升級手法，假扮銀行並以「安全問題需關閉帳戶，請驗證個人資料」等話術，寄送釣魚簡訊，誘導被害人填個資，取得個資後進行盜刷信用卡。

警方說，服務業的30歲吳男日前發現手機RCS即時通訊收到1封簡訊，點閱發現內容提到，因安全問題暫時要關閉帳戶，驗證個人資料後就能恢復帳戶使用權。吳男未查證，點擊簡訊內網址，並依指示輸入銀行信用卡資料，事後遭盜刷新台幣12萬餘元。

刑事局指出，民眾若收到詐騙簡訊，可撥165專線諮詢，或至165官網及下載警政服務App進行通報。只要填妥基本資料，提供發訊者、簡訊內容等資訊及上傳詐騙訊息的截圖，就可向警方通報。

詐騙集團 信用 盜刷

延伸閱讀

澳洲學者涉聯合小王殺夫 藏匿台灣遠端犯罪

代領上億國際毒郵包可獲80萬報酬 男取貨前突反悔自首

木曜4超玩挑戰一日特警 高空垂降邰智源、坤達腳軟

台、越警方合作破越南最大量毒品案 扣市價20億元毒品

相關新聞

影／車窗搖下一股塑味撲鼻…19歲男口袋露截吸管 這下慘了

林姓男子昨天晚上搭乘友人駕駛的車子一路狂抽K菸，途中行經新北市三重區重陽路，碰上轄區警方攔截點，林男友人搖下車窗準備受檢...

影／女穿大襯衫不像業務 新北熱血休假警尾隨逮車手扣毒品

王姓婦人誤信LINE投資股票交付車手30萬元，這個月23日下午她再加碼投資55萬，與詐欺車手約在樹林國凱街面交。樹林休假...

欠債300萬港幣 港男行李箱攜11公斤大麻入境台中機場想闖關

香港廖姓男子因欠下300多萬元港幣鉅額債務，為了想賺2萬元港幣酬勞，竟鋌而走險和販毒集團合作攜帶1個裝有大麻的行李箱來台...

影／車藏毒品身分證字號又亂報 女通緝犯跳車逃警追逮

郭姓女子因案被通緝，日前她與陳、朱兩男共乘一輛汽車在新北蘆洲被警攔查，郭女謊報她人身分證字號，被警識破跳車逃逸，警尾後追...

調查局外派法秘名單出爐 首設越南胡志明市據點

調查局公布最新外派法務秘書名單，共有6人獲選，由於近年東南亞政經局勢瞬息萬變，加上電詐、人口販運、博弈及洗錢問題嚴重，調...

代領上億國際毒郵包可獲80萬報酬 男取貨前突反悔自首

34歲男子陳佑寧因案遠避國外，今年4月間聯繫呂坤明聘僱袁姓男子代收市價上億元的7.1公斤海洛因毒品包裹，提供50至80萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。