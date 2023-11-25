扮銀行以RCS寄簡訊 刑事局提供3特徵防詐騙

刑事局統計，詐騙集團近期常假扮銀行，利用手機RCS即時通訊寄釣魚簡訊，話術包含安全問題須關帳戶等，進而盜刷被害人信用卡。警方提供詐騙簡訊3特徵，呼籲民眾防範。

刑事局今天發布新聞資料指出，歹徒利用RCS詐騙簡訊主要特徵包含「+號開頭」、「簡訊夾帶網址連結」、內有「RCS」署名，民眾若收到，可不用理會類似簡訊。Android手機用戶可關閉RCS即時通訊功能，避免收到詐騙訊息。

刑事局表示，詐騙集團先前透過Android手機系統內的RCS即時通訊功能，寄送包含積分將到期、罰款未繳納等話術的詐騙簡訊，誘拐被害人點擊簡訊內的釣魚網站。

被害人經點擊後，手機可能會遭歹徒植入惡意程式竊取認證碼，若不慎輸入個人身分、金融帳戶或信用卡等資料，詐騙集團就可取得民眾個人資料及相關金融資訊。

刑事局表示，詐騙集團近期升級手法，假扮銀行並以「安全問題需關閉帳戶，請驗證個人資料」等話術，寄送釣魚簡訊，誘導被害人填個資，取得個資後進行盜刷信用卡。

警方說，服務業的30歲吳男日前發現手機RCS即時通訊收到1封簡訊，點閱發現內容提到，因安全問題暫時要關閉帳戶，驗證個人資料後就能恢復帳戶使用權。吳男未查證，點擊簡訊內網址，並依指示輸入銀行信用卡資料，事後遭盜刷新台幣12萬餘元。

刑事局指出，民眾若收到詐騙簡訊，可撥165專線諮詢，或至165官網及下載警政服務App進行通報。只要填妥基本資料，提供發訊者、簡訊內容等資訊及上傳詐騙訊息的截圖，就可向警方通報。