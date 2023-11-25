影／車窗搖下一股塑味撲鼻…19歲男口袋露截吸管 這下慘了

林姓男子昨天晚上搭乘友人駕駛的車子一路狂抽K菸，途中行經新北市三重區重陽路，碰上轄區警方攔截點，林男友人搖下車窗準備受檢，不料濃濃塑膠K味竄出車外，警方喝令兩人下車受檢，林男褲袋露出一截帶著K粉末吸管，當場認栽帶回偵辦，警詢後依法裁處。

據了解，林姓男子（19歲）昨天晚上搭乘友人駕駛的一輛汽車，一路抽著K菸往三重方向行駛，途中行經新北市三重區重陽路一段1號前，遇到三重警方實施擴大臨檢勤務，被攔車盤查。

林男友人緩停攔截點把車窗搖下受檢，瞬間一股塑膠味從車內竄出，警方一聞就是K菸，示意他把車停靠路旁，隨即喝令林男與其友人下車受檢。

警方詢問林男有沒有在抽K菸，林男直接回說「沒有」此時，員警眼尖發現林男後方褲袋，露出一截帶著白色粉末的吸管，詢問「你帶著吸管要幹嘛？」林男支吾其詞坦承在車內抽K菸，經附帶搜索林男背包，赫見包內有包毛重2.13公克K他命，林男友人及車內則查無異樣，旋即帶林男返派出所偵辦，警詢後依毒品危害防制條例函送林男裁處。

三重警方表示，為因應總統大選倒數49天及遏止不法分子借端滋事，昨天晚上三重出動70名警力，針對6條重要路段、13處幫派組合活動處所、KTV及賓館，執行「閉鎖式路檢」路、臨擴大臨檢。短短兩個小時，共查獲毒品1件1人、通緝犯2件2人、公共危險2件2人及詐欺車手1件2人等案件。

三重警分局張國哲呼籲，總統及立法委員選舉日迫近，穩定社會治安非常關鍵，三重警方已嚴陣以待，針對查賄制暴做好萬全準備，提醒民眾不要挑釁警察維護社會治安的決心，也不會容許民眾藉機挑釁公權力。

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