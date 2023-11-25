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影／女穿大襯衫不像業務 新北熱血休假警尾隨逮車手扣毒品

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

王姓婦人誤信LINE投資股票交付車手30萬元，這個月23日下午她再加碼投資55萬，與詐欺車手約在樹林國凱街面交。樹林休假警員騎車經過，見呂女穿著寬大襯衫不像業務，不時又東張西望直覺有異，先通知警網支援自己尾隨，待雙方面交之際衝前逮捕女車手、搜扣毒品帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，王姓婦人（51歲、退休）今年8月中旬透過臉書看到一則投資廣告，吸引王婦按下連結加入LINE投資群組。對方誆以代操股票穩賺不賠讓王婦心動，於這個月9日先在新北市樹林區住處外交付30萬元給詐團成員。

23日王婦要再加碼投資，她與詐團成員約在下午近2時許，在新北市樹林區國凱街交付55萬投金。當天呂姓女車手（31歲）先到，她穿著一件鬆垮襯衫，胸前掛著一張工作證，眼神慌張不時東張西望，詭異行徑讓騎車經過的休假警員劉彥辰直覺異樣。

劉員按兵不動，私下聯繫線上警網與另名休假警員曾聖傑到場支援，待王婦交給車手呂女55萬之際衝前表明身分，當場查扣贓款55萬、聯繫手機1支、工作證及假收據，並在呂女包內查獲毒品安非他命、K他命，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、毒品等罪嫌移送法辦。

樹林警分局呼籲，近年詐騙集團各種手段層出不窮，利用網路、通訊軟體的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

樹林休假警員劉彥辰、曾聖傑逮捕車手呂女，並在她身上搜出贓證物及毒品，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林休假警員劉彥辰、曾聖傑逮捕車手呂女，並在她身上搜出贓證物及毒品，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林休假警員劉彥辰、曾聖傑逮捕車手呂女，並在她身上搜出贓證物及毒品，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林休假警員劉彥辰、曾聖傑逮捕車手呂女，並在她身上搜出贓證物及毒品，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林休假警員劉彥辰、曾聖傑逮捕車手呂女，並在她身上搜出贓證物及毒品，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林休假警員劉彥辰、曾聖傑逮捕車手呂女，並在她身上搜出贓證物及毒品，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林休假警員劉彥辰、曾聖傑逮捕車手呂女，並在她身上搜出贓證物及毒品，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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樹林休假警員劉彥辰、曾聖傑逮捕車手呂女，並在她身上搜出贓證物及毒品，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林休假警員劉彥辰、曾聖傑逮捕車手呂女，並在她身上搜出贓證物及毒品，警詢後依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

車手 詐騙集團 毒品

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