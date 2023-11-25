欠債300萬港幣 港男行李箱攜11公斤大麻入境台中機場想闖關

香港廖姓男子因欠下300多萬元港幣鉅額債務，為了想賺2萬元港幣酬勞，竟鋌而走險和販毒集團合作攜帶1個裝有大麻的行李箱來台，未料入境台中機場安檢被發現，海關人員開箱當場查獲20包、重達11.6公斤的乾燥大麻花，檢方偵結依運輸第二級毒品罪嫌起訴他。

檢調查，廖男（24歲）為了賺取2萬元港幣酬勞，接受周姓同夥提議，替他所屬的販毒集團從香港走私大麻來台，並由周負責幫廖購買機票、訂飯店，並安排機場接送等，期間由同集團的車手將1個藏有大麻的行李箱，在抵達香港國際機場時交給廖。

廖男今年10月3日就搭機來台前，周男先是給了他2000元港幣，並約好待他成功入境後拍照回傳，最後才會將剩下的1萬8000元港幣尾款以支付寶匯入他戶頭。

當天下午3點40分廖男入境台中清泉崗國際機場，因台中關人員執行安檢發現他隨身行李箱內疑似夾藏毒品，開箱檢查赫然發現其夾帶多達20包個乾燥大麻花，重量甚至達11.693公斤，並通知調查局航業處人員將其逮捕送辦。

檢方訊時，廖男起初否認，一度辯稱不知道行李箱內東西為何物，但檢方認為周男一開始僅告知他運送行李箱可賺取2萬元港幣酬勞，其從事工作內容和收入顯不相當，一般人根本不可能以單純運送行李箱提供此報酬。

檢方也發現，廖男之前就曾受人委託從西班牙運送毒品到香港，且廖也說懷疑行李箱內放的是毒品，另根據廖、周對話，廖曾質疑「如果這樣做風險就很大，我拉進去照X光，有石頭（毒品）的話，我就死定了」、「有事我不就死」，更可見廖男有警覺及利害辨識能力。

檢方也認為，廖男最終仍因積欠300萬元港幣的龐大債務，才甘於鋌而走險運毒，顯見他主觀上有不確定故意，且廖最終也坦承認罪，偵結依運輸第二級毒品罪嫌起訴他。

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