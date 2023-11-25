影／車藏毒品身分證字號又亂報 女通緝犯跳車逃警追逮

郭姓女子因案被通緝，日前她與陳、朱兩男共乘一輛汽車在新北蘆洲被警攔查，郭女謊報她人身分證字號，被警識破跳車逃逸，警尾後追捕30公尺把人攔下，一查赫見她是通緝犯，經帶回車內搜索查扣毒品安非他命，連同陳、朱兩男一併帶回偵辦，警詢後依法解送郭女歸案；另依毒品罪嫌移送3人法辦。

據了解，郭姓女子（29歲）因毒品案件未出庭應訊，今年9月被新北地檢署發布通緝。這個月16日凌晨1時許，她與另名朱姓男子（31歲）一起搭乘陳姓男友（27歲）的汽車，來到新北市蘆洲區找地方吃消夜。

未料，行經蘆洲成功路與得勝街口，被巡邏2警攔下盤查。郭女謊報他人身分被警識破，警要求郭女下車受檢，郭女先是假意配合從右前座下車，旋即謊以「去後座拿身分證」，飛快鑽進車右後座內。陳姓男友見郭女跳上車，猛踩油門往前衝逃至成功路134號前，警趕緊通報線上警網支援，並尾後驅車追捕。

過程中，郭女跨過朱男身體，旋即打開左側車門跳車逃跑，陳姓男友停車，2警趕抵1警喝令車內兩人下車，另警則尾後追去，雙方追逐近30公尺被警抓到，一查赫見她是毒品通緝犯，帶回車旁附帶搜索車內，當場查扣6包總毛重18.51公克毒品安非他命、吸食器，連同郭、朱、陳3人一併帶回偵辦，警詢後依法將郭女解送歸案 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ，另依毒品罪嫌移送3人法辦。