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高雄70歲老賊偷3機車代步　下場竟被收押理由曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

70歲楊姓老翁屢犯竊盜案，在高雄大寮區偷竊2外籍移工機車代步，警方獲報調監視器追查，鎖定竊嫌身穿藍色條紋上衣，2天後在街頭發現符合特徵的楊翁正偷牽另輛機車，由於楊翁偷3輛機車和1面車牌，行竊犯行影響民生甚鉅，且有反覆實施之虞，檢方向法院聲押獲准。

越南籍移工陳姓男子（30歲）和裴姓女子（30歲）19日上午發現停放在大寮路的機車不翼而飛，兩人分別向林園警分局大寮分駐所報案，警方受理後，調閱監視器追查，發現竊賊身穿藍色條紋上衣，在凌晨時分四處搜尋下手目標，直接將未上龍頭鎖的機車牽離現場。

警方鎖定竊賊衣著特徵，研判犯嫌會再犯案，循線追緝，21日凌晨時分果真在大寮路上攔截到仍穿著犯案時同一件上衣的楊姓老翁（70歲）正牽著另一輛機車。

警方當下問楊翁「這輛機車是誰的？偷牽的嗎？」楊支吾其詞，警方再問「想說奇怪，你怎麼又偷牽了另一輛機車」，楊因人贓俱獲，被警方帶往大勇街住處搜查，當場查扣兩名移工失竊的機車，以及分別在大寮路偷竊的車牌和光明路的隨意偷取他人的鐵桶。

由於楊翁屢犯竊案，警方依竊盜罪現行犯移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官羈押，以示懲戒，檢方認定楊多次竊盜犯行，不知悔改，且有反覆實施之虞，影響附近住戶民生生活甚鉅，向法院聲請羈押獲准。

高雄70歲楊姓老翁有多次竊盜犯行，在大寮區偷竊3輛機車代步，當場被警方人贓俱獲。記者石秀華／翻攝
高雄70歲楊姓老翁有多次竊盜犯行，在大寮區偷竊3輛機車代步，當場被警方人贓俱獲。記者石秀華／翻攝
高雄70歲楊姓老翁有多次竊盜犯行，在大寮區偷竊3輛機車代步，犯行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄70歲楊姓老翁有多次竊盜犯行，在大寮區偷竊3輛機車代步，犯行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄70歲楊姓老翁有多次竊盜犯行，在大寮區偷竊3輛機車代步，犯行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄70歲楊姓老翁有多次竊盜犯行，在大寮區偷竊3輛機車代步，犯行全都錄。記者石秀華／翻攝

移工 竊盜 監視器

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