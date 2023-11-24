抖音出現變造賴清德回應 調查局將查境外勢力

副總統賴清德受訪影片遭深偽變造。圖／調查局提供 調查局今天表示，抖音出現「賴清德回應藍白合」影片，經查影片遭惡意變造合成的判斷指數高達98.1%，已立案報請檢署偵辦，將溯源查處是否為境外勢力與台灣人士對台的認知作戰。

法務部調查局發布新聞稿指出，中國社群影音平台「抖音」（TikTok），近期出現民進黨總統參選人賴清德的影片，主題為「賴清德回應藍白合」的影片，並登上抖音熱搜榜。

調查局指出，這部影片的內容呈現賴清德的畫面、聲音，並提到：「我要特別強調，不管藍或白，都是台灣的主流民意，所推選出來的候選人，非但能夠守護國家的安全，也有辦法提出完整國政藍圖，兩個都是適任的國家領導人，所以兩個對的人，無論誰正誰副，就可以是成為對的一組。」

調查局表示，調查人員藉由深度偽造（Deepfake）技術的偵測軟體與人工識別，發現這部影片的聲音模糊有雜訊，影像不真實自然，再經由鑑識軟體分析，此部影片有深偽技術痕跡，且遭惡意變造合成的判斷指數高達98.1%。

調查局進一步指出，經查這部影片為不明帳號透過剪輯、變造賴清德受訪的影像與聲音，置換成賴清德對時事議題發表的立場與看法，並把這部經過變造的影片上傳到抖音，向不特定群眾轉傳、散布，企圖影響選民判斷與投票意願。

調查局強調，已將這部影片的相關情資立案，並報請彰化地檢署指揮偵辦，將溯源查處是否為境外勢力與台灣人士協力對台進行認知作戰，也呼籲民眾切勿轉傳散布，可能觸犯總統副總統選舉罷免法等，也將影響選舉公正性。