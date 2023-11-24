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木曜4超玩挑戰一日特警 高空垂降邰智源、坤達腳軟
為強化民眾防詐意識、提升全民識詐能力，警政署邀請YouTube網紅團體「木曜4超玩」，前往刑事局挑戰「一日特警」活動，藝人邰智源、坤達接受刑事局除暴特勤隊（CIB.STU）高強度特警訓練挑戰，包含戰術攻堅、破門技術、瓦斯榴彈槍等訓練，最後還進行攻堅詐騙機房演練。
警政署指出，除暴隊為刑事局所屬特殊任務警力，主要負責重大刑案攻堅、緝毒、詐騙、肅槍、掃黑等任務，國內大小攻堅幾乎無役不與，是實戰經驗最豐富的特警部隊之一，除裝備精良外，各項體技能訓練要求相當嚴格。
「木曜4超玩」體驗特警訓練第一個項目是武裝垂降，除暴隊先示範雙人垂降、倒掛垂降、正面垂降等操作後，58歲的邰智源已經雙腳發軟想跑；經過挑戰高樓垂降的心理與體能綜合壓力訓練後，又移師警政署反恐訓練中心，持續各項特警戰術訓練，並使用震撼彈體驗實戰攻堅過程。
警政署長黃明昭送便當慰問，感謝「木曜4超玩」對於政府打擊詐欺的支持，期望能透過他們在YouTube的高流量，將「識詐」能力扎根至各角落，提升民眾防詐免疫力，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」的3減目標；邰智源詢問假投資等詐騙問題，由刑事局說明政府防制詐欺犯罪策略。
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