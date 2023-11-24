凶殘討債 埔里柯姓酒商遭剁雙掌丟包700萬和解

南投縣埔里鎮柯姓酒商因財務糾紛，今年5月遭砍斷雙掌後，丟包在醫院急診室，斷掌則丟入溪中沖走，手段凶殘。警方逮捕曾姓男子8人，曾某還供稱剁刀比較能砍斷手掌，才挑剁刀行兇。曾事後賠償柯700萬元，柯願原諒。南投地院以重傷害罪判處曾男7年6月徒刑，7名共犯分判刑5至6個月。

據了解，40多歲柯男經營酒類生意旺盛，出入還有專門司機開車。曾男疑似因幫親友作保千萬債務，因為欠債親友落跑，債主轉而找上他，屢次追債。今年5月6日凌晨，他搭車愛埔里鎮牛眠橋停等紅燈，遭曾男等8人押走，押至郊區凌虐，並以剁刀砍下雙掌，柯男原本酒醉，但遭斷掌後痛苦哀嚎，曾男等人擔心他會失血過多死亡，以束帶為斷掌止血，再載到台中榮總埔里分院急診室外丟包。曾男等人逃往台中市，中途將斷掌丟入溪中沖走，導致柯男手掌無法接回，警告意味濃厚。南投地檢署偵結後，將曾姓男子依重傷害、妨害自由等罪嫌，聲請羈押禁見至今。