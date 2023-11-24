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台、越警方合作破越南最大量毒品案 扣市價20億元毒品
台灣、越南警方合作，今年9月在越南查獲市價超過20億的1350公斤愷他命，逮捕七名嫌犯，其中兩人是台灣人，兩國警方今天分別開破案記者會，越南警方指出，這是越南至今查獲最大量的毒品。
刑事局今年8月間接獲線報，跨國運毒集團將從越南，以漁船走私方式，運輸愷他命及毒品原料到台灣及其他國家，刑事局立即與國際科組成專案小組，並通報越南警方相關情資。
據了解，跨國運毒集團先派人從金三角購毒，中轉寮國後再轉進越南，嫌犯租下倉庫，堆放水泥包當掩護，隨後與漁船接洽，等待起貨及出海時間；越南警方接獲我方情資後，9月22日先在越南海防省的一處倉庫，查獲愷他命750公斤，逮捕在場的台灣籍43歲曾姓及24歲黃姓男子，同一天又在越南河静省的另一處倉庫，再查獲愷他命600公斤，並逮捕2名大陸籍及2名寮國籍犯嫌。
警方指出，運毒集團首腦是大陸籍43歲的廖姓男子，台灣籍曾、黃兩嫌，往來寮國、越南兩地，兩人負責找倉庫、飯店、車輛、找翻譯等工作，目前台、越警方正擴大追查，是否還有其他共犯。
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