男子誤信徵才廣告身陷緬甸遭虐 警協助跨海營救

朱姓女子在網路以高薪、優渥條件刊登徵人廣告，在緬甸的賴姓丈夫則接手拘禁，「豬仔」不從就毆打並向家屬勒索，警方協助跨海營救被害人回台並破獲在台集團，朱女遭依法送辦。

台中市烏日警分局日前接獲民眾報案，詹姓女子稱丈夫「小胖（化名）」在3月出境緬甸至今未歸，4月間接獲丈夫致電，緬甸的雇主要求支付5萬美元，才能讓他安全返台。

警方調查，發現小胖在網路看到徵人廣告，出境工作即可獲得高薪及優渥生活條件。追查發現不法集團自今年2月起結合境外及在台地區成員共組人口販運集團。31歲朱女負責在社群軟體刊登與實際工作不符的徵人廣告，以高薪及優渥條件誘騙不特定人出境工作。

警方指出，朱女與31歲張姓男子負責安排被害人出境至緬甸，從事詐欺中國大陸地區人民工作，而朱女的丈夫、40歲賴姓男子則在緬甸負責拘禁、監控、限制被害人行動自由，如拒絕不從即遭集團成員以延長線捆綁毆打，並恐嚇如不儘快籌錢賠償，要將被害人拖到山上打死等語。

烏日警分局與台中市刑大偵一隊共組專案小組，報請台中地檢署檢察官偵辦，透過外交部與民間營救組織向緬甸祥景緹園區周旋，將「小胖」平安救出返台。

隨後警方見時機成熟，同步執行搜索及拘提行動，查緝在台主嫌朱女及傳喚共犯張男等人到案。訊後朱女等依照人口販運防制法罪嫌送辦。